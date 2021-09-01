Экс-глава Билясувара признался, что брал взятки

Сегодня, в четверг, 2 сентября состоялось первое судебное заседание по делу экс-главы Билясуварского района Махира Гулиева. Как сообщает haqqin.az, дело чиновника, которого обвиняют в коррупции, рассматривает Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.

На первом заседании гособвинитель зачитал обвинительный акт, затем были допрошены свидетели и пострадавшие. Экс-глава района частично признал себя виновным.

Процесс продолжится 10 сентября.

Напомним, 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности провел операцию в Исполнительной власти Билясувара, в ходе которой были задержаны глава района Махир Гулиев и его заместители. Махира Гулиева, его заместителей и высокопоставленных чиновников района обвиняют в коррупции. В частности, глава района присвоил деньги, выделенные для малоимущих граждан, а также вымогал крупные средства у местных бизнесменов. За злоупотребление служебным положением, неоднократное получение взяток и присвоение бюджетных средств Махир Гулиев привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.