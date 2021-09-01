Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 18:51

Отношения между США и Украиной заметно выходят за интересы только этих двух стран, уже хотя бы по той простой причине, что Украина находится в войне с Россией, а Россия находится в напрочь испорченных отношениях с Западом и лидером западного мира Соединенными Штатами. Поэтому внимание к визиту президента Зеленского в Вашингтон в России было самое пристальное, может, даже более пристальное, чем в самой Украине.

Еще с момента прихода Джо Байдена в Белый дом все тщательно отслеживали уровень коммуникации между Вашингтоном и Киевом, строили домыслы вокруг того, когда американский президент хотя бы по телефону поговорит с президентом Украины, и как украинские интересы будут отражены во время встречи Байдена с Владимиром Путиным. Саммит в Женеве 16 июня, как известно, никаких сенсаций не принес, но и непродуктивным его назвать нельзя. Лидеры ничуть не сблизились, обозначили друг другу свои позиции и разъехались наблюдать за развитием событий, чтобы потом спланировать следующие шаги. Так сходятся соперники перед началом дуэли, только поединок в этом случае растянут на годы. Одна из красных линий, обозначенных Белым домом перед Кремлем, было недопущение дальнейших агрессивных шагов России по отношению к Украине. Напомним, в предшествовавшие встрече месяцы российские вооруженные силы показательно поиграли мускулами вблизи украинских границ и в Крыму. В свою очередь Киев усилил пронатовскую риторику, настаивая на том, чтобы процедура принятия Украины в Североатлантический альянс, ввиду имеющихся угроз перерастания тлеющего вооруженного конфликта в полномасштабную войну, была ускорена. Но усиление НАТО за счет Украины – это как раз совершенно недопустимый сценарий для Москвы. Насколько он будет развит во время очной встречи американского и украинского президентов, и было предметом повышенного внимания Кремля.

Поездка Владимира Зеленского в Соединенные Штаты несколько раз переносилась: с июля на август, а затем и в августе, пока не окончательно не пришлась на 1 сентября. Кстати, последние переносы были вызваны катастрофическим образом развивавшейся ситуацией в Афганистане, и это породило предположения, где опасливые, а где злорадные, что Белый дом на фоне неудачи с построением демократии в одной далекой стране резко обрежет помощь и другим, которые на нее претендуют. Результат визита президента Украины успокоил всех встревоженных, причем по обе стороны. США продолжат поддерживать Украину, помощь не прекратится, более того, заключенные рамочные соглашения предусматривают возможность ее дальнейшего расширения и увеличения. При этом никаких обещаний и тем более обязательств повлиять и ускорить процесс принятия Украины в НАТО не прозвучало. Обтекаемо заявлено о праве Украины выбирать внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО, и обещана «помощь в проведении реформ». Киев хотел помощь – он получит помощь. Москва не хотела ускоренного продвижения Украины в НАТО – ускоренного продвижения не будет. При этом поддержка в оборонной области обещана, но она по-прежнему сводится к укреплению именно оборонных возможностей Украины. Так, запланированные новые поставки противотанковых комплексов «Джавелин» направлены, как и предыдущие, на усиление потенциала борьбы с наступающим противником.