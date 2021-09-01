Турция нейтрализовала за месяц 212 террористов

212 террористов были нейтрализованы в ходе операций, проведенных против террористической организации PKK / YPG силами безопасности Турции в августе как внутри страны, так и за рубежом, сообщает TRT Haber.

Продолжается решительная борьба турецких вооруженных сил, Главного управления безопасности, Главного командования жандармерии и руководства Национальной разведывательной организации (MIT) в отношении террористических организаций, нарушающих мир и безопасность в стране.

В ходе операций, проведенных во многих городах было задержано 156 подозреваемых, 30 из них арестованы. В полиции и жандармерии продолжается расследование дел остальных подозреваемых.