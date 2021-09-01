Турция нейтрализовала за месяц 212 террористов
212 террористов были нейтрализованы в ходе операций, проведенных против террористической организации PKK / YPG силами безопасности Турции в августе как внутри страны, так и за рубежом, сообщает TRT Haber.
Продолжается решительная борьба турецких вооруженных сил, Главного управления безопасности, Главного командования жандармерии и руководства Национальной разведывательной организации (MIT) в отношении террористических организаций, нарушающих мир и безопасность в стране.
В ходе операций, проведенных во многих городах было задержано 156 подозреваемых, 30 из них арестованы. В полиции и жандармерии продолжается расследование дел остальных подозреваемых.
Число членов террористической организации ПКК, которые в этом году сдались силам безопасности путем переговоров, по состоянию на 31 августа выросло до 141 человека.
Продолжая свои усилия по уничтожению террористических элементов внутри страны и за рубежом, силы безопасности также нейтрализовали некоторых так называемых виновников организации в этом процессе.
Были уничтожены многие известные террористы такие как Сулейман Озтюрк - «Цило», Сюхейла Челик - «Нуда Сасон», Халдун Алтай - «Михраз-Караязы-Ари-Ашикар Мирза ве Хакки», Нурулла Азма - «Ксунреш Эрдал», Нурулла Азма - «Ксунреш Эрдал».
В результате спецоперации, проведенной разведывательной организацией MIT в Синджаре на севере Ирака был нейтрализован Хасан Саид Хасан, так называемый генеральный менеджер YBŞ, отделения террористической организации ПKK, действующей в Синджаре.