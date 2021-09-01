Политическое решение Пашиняна: не ехать в Карабах армянские источники+заявление армянского министра
Ни один член правительства Армении не отправился в Карабах по случаю празднования «дня независимости» остатков марионеточного режима. Об этом пишет армянская служба радиостанции «Свобода» - радио «Азатутюн».
На вопрос, почему не поехал премьер-министр Никол Пашинян, в пресс-службе аппарата правительства ответили кратко: премьер-министр с 31 августа находится в трехдневном отпуске.
Министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян после заседания правительства заявил, что решение не ехать в Карабах является политическим. Радиостанция «Азатутюн» отмечает, что после поражения в 44-дневной войне Пашинян в Карабахе не был.
«Принято политическое решение, чего-то другого не ищите», - сказал Хачатрян.
Член правительства не пояснил, в чем причина такого политического решения.
По мнению депутата фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, отсутствие высокопоставленных чиновников Армении в Карабахе означает, что «власть приняла продиктованные Азербайджаном правила игры».