Ни один член правительства Армении не отправился в Карабах по случаю празднования «дня независимости» остатков марионеточного режима. Об этом пишет армянская служба радиостанции «Свобода» - радио «Азатутюн».

На вопрос, почему не поехал премьер-министр Никол Пашинян, в пресс-службе аппарата правительства ответили кратко: премьер-министр с 31 августа находится в трехдневном отпуске.