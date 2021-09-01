Житель Белгорода выставил на сайт объявлений «Авито» монету Гянджинского ханства. Молодой человек требует за монету ни много ни мало 200 миллионов рублей! (2,7 миллионов долларов).

Как сообщает haqqin.az, в описании товара указано, что монета отчеканена во времена правления Мухаммеда Хасан-хана Аббаси. Место чеканки – монетный двор в городе Гянджа.

При этом, на том же сайте есть аналогичное объявление, и цена там гораздо ниже: мужчина из Ростова продаёт такую же монету того же периода за 15 тыс. рублей (200 долларов).

Конечно, и цена в 200 долларов довольно завышена для подобной монеты. Удивляет лишь то, что в последнее время на российских аукционах все чаще и чаще появляются предметы, относящиеся к истории и культуре Азербайджана.