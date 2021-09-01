Россиянин пытается продать монету из Гянджи за 200 миллионов наши ценности за бугром
Житель Белгорода выставил на сайт объявлений «Авито» монету Гянджинского ханства. Молодой человек требует за монету ни много ни мало 200 миллионов рублей! (2,7 миллионов долларов).
Как сообщает haqqin.az, в описании товара указано, что монета отчеканена во времена правления Мухаммеда Хасан-хана Аббаси. Место чеканки – монетный двор в городе Гянджа.
При этом, на том же сайте есть аналогичное объявление, и цена там гораздо ниже: мужчина из Ростова продаёт такую же монету того же периода за 15 тыс. рублей (200 долларов).
Конечно, и цена в 200 долларов довольно завышена для подобной монеты. Удивляет лишь то, что в последнее время на российских аукционах все чаще и чаще появляются предметы, относящиеся к истории и культуре Азербайджана.