Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 21:02

Кочарян поступил честнее своего сподвижника Саргсяна и противника Пашиняна, обратившись к карабахским армянам с немногословным скромным обращением. 2 сентября в Армении и в зоне ответственности российских миротворцев отметили праздник со слезами на глазах. Хотя, если посмотреть плакучей правде в глаза, никакой это не праздник, а самая настоящая фикция и фальсификация исторических событий. Закатное солнце истины освещает вчерашний день…

30 лет назад, в 1991 году в центре Автономной области Нагорного Карабаха депутаты Верховного Совета Армянской Республики Кочарян, Саргсян и иже с ними провозгласили независимое от Азербайджана государство – «НКР», Нагорно-Карабахскую Республику… Тремя годами ранее этот же ОблСовет, в том же городе – Степанакерт, принял решение о выходе из состава Азербайджанской ССР и вхождении в состав Армянской ССР. Верховный Совет Армянской ССР грубо нарушив союзную Конституцию принял обращение и включил НКАО в свой состав, однако позже, ввиду неправомочности принятия такого решения, Президиум Верховного Совета СССР признал это решение нелегитимным. Начало карабахского сепаратизма – знаковое событие, которое в корне отличает его от других горячих сепаратистских очагов на территории бывшего СССР. Абхазия, Осетия, Приднестровье не ставили вопрос об отделении и присоединения к другим республикам. В карабахском же вопросе с первого дня доминировал экспансионистский характер политики одной союзной республики против другой с методами разжигания этнической ненависти и территориальных притязаний. Что и говорить, если главным лозунгом карабахского движения в Степанакерте и ереванской Театральной площади стал «Миацум» (перевод с армянского - воссоединение). Лозунг Еревана говорит сам за себя… С 1988 года поддержавшее экспортированный из Еревана в Степанакерт сепаратизм армянское население Карабаха считало себя частью Армении. И вопреки советским законам, бросив дефиниции права и легитимность под ноги агрессивной и вооруженной до зубов толпы, Ереван со Степанакертом вместе и сообща начали перекраивать советские административные границы, запустив процесс переподчинения Области Армении… Однако сразу же после краха августовского путча упала завеса – СССР больше не жилец. Спустя два дня после принятия Верховным Советом Азербайджана «Декларации о независимости» все тот же ОблСовет НКАО принял решение о провозглашении независимости НК.

Первоначальная идея о воссоединении, как пена растворилась и смылась в песок. Но лидеры сепаратизма вновь прибегли к политико-правовой фальшивке. Заявляя о независимости Карабаха, все лидеры сепаратистов, включая Кочаряна, Саргсяна, Оганяна, Гукасяна бросились в борьбу за власть и национальные богатства Армении, захватывая не только высокие правительственные кабинеты в Ереване, но и сверхприбыльные монополии и коррупционные потоки. А Степанакерт, которому чуть позже Баку вернул исконное название Ханкенди, оставили без присмотра, доверив второму эшелону провинциальных егерей вроде Бабаяна и Баласаняна. Вот почему международное сообщество в лице Минской группы ОБСЕ отказало «подставному Карабаху» в праве полноценного участника переговорного процесса. Тем более, что спустя несколько лет сам лидер сепаратистского движения захватил власть в Ереване и стал полновластным хозяином целой страны, которая и выдвинула в 1988 году территориальные притязания к Азербайджану. Что такое независимость Карабаха? Это самоопределение 20 тысяч людей? Или гораздо худшее – оккупация территории другого государства под лозунгом этнического воссоединения? Ничего не напоминает? Судетская область, Эльзас… Интервенция всегда и везде, за всю историю наступала на соседей с лозунгом воссоединения. Но вернемся от предыстории вопроса и вынужденного отступления к самой канве обращения Кочаряна, встретившего закат своей карьеры у разбитого корыта. А как же еще – ведь проиграно все дело жизни! И впереди – полная неопределенность… Кстати, именно с неопределенности и начал свое обращение к народу экс-президент. Впервые, за долгие годы, упомянув не страбоновское сказочное название области времен Древнего Рима, а исторический топоним – Карабах. «В результате 44-дневной войны Карабах понес тяжелейшие потери и сейчас находится перед большой неопределенностью…Уверен, что вы осознаете серьезность сложившейся ситуации. Вместе мы должны сделать все возможное для защиты Карабаха», - заявил основоположник армянского сепаратизма без пламенной веры в завтрашний день. Кочарян не похож на самого себя. Отчужденность, обусловленная осознанием конца армянской истории.

Часть правды, какую-то недосказанность содержит и письмо Сержа Саргсяна. Свергнутый волею армянского народа политик, стоявший у истоков коррупционной пирамиды, все еще не чувствует собственной вины за фиаско страны, которую Саргсян так и не почувствовал под собой, в борьбе за Карабах. Впрочем, в анализе вопросов и проблем постсаргсяновского периода, экс-президент честен с самим собой и народом, как никогда в жизни. Да, Саргсян признает, что Армения капитулировала 9 ноября. Да, Саргсян предвещает Армении «новый опасный цикл событий». Да-да, Саргсян с сожалением, но без зазрения совести констатирует царящее упадничество и безверие в армянском обществе. Но при этом не отвечает на главный вопрос: кто же открыл путь к историческому поражению Армении и всемирного армянства?! Не одни Ильхам Алиев с Пашиняном. Саргсян забыл о прелюдии к поражению – апрельской войне. Бедственное положение армянской армии образцы начала 90-х раскрылось именно во время апрельского блицкрига отборных частей Азербайджана. Саргсян юлит и цинично лжет: «Если бы не сняли опытных командиров… мы не сдали бы врагу часть нашей родины». Кого подразумевает Саргсян под опытными командирами? Коррупционного генерала, прозванного з«тушёнкой» за глаза в Генштабе - Юрия Хачатурова, выставившего на армянском блошином рынке весь продсклад армянской армии? Или Манвела Григоряна, в доме которого при обыске обнаружили пайки армянского солдата? Или может Сейрана Оганяна, чья мифическая линия обороны рухнула при первом же наступлении азербайджанских войск?! Саргсян лжет, и армянский народ это знает. И поэтому выбирает себе других правителей. Армянский народ выбрал самое лучшее из самых худших – Пашиняна. Который и разразился многословным и длиннющим обращением.

Пашиняна понять легко, ведь именно он – действующий глава армянского правительства, который обязан объяснить свое отсутствие в Карабахе. В прошлом году, в это время ничего не подозревающий и не предполагающий Пашинян пустился в пляску в городе, который спустя несколько месяцев назовет азербайджанским – в Шуше, до освобождения которой оставались считанные месяцы. Конечно же, Пашинян прав в одном – армяне Карабаха могут распоряжаться своей жизнью и будущим. И жить свободно. Но в пределах и границах азербайджанского государства. Они, конечно же, могут жить свободно и на территории Армении. Но это станет их личным выбором в нашем современном цивилизованном мире. Ни одно правительство не может запретить собственным гражданам и даже гражданам другого государства сменить свое место жительства. Это выбор самого свободного гражданина. Пашинян выразил уверенность, что армянское население Карабаха воспользуется своим законным правом. В представлении азербайджанского государства, законное право карабахских армян – это свободная, гарантированная демократической Конституцией жизнь в границах Азербайджана. Никто не оспаривает это право мирного армянского населения. Пашинян вновь обвиняет Азербайджан в попытке разрешения проблемы силовым путем. Но торпедировавший мирные переговоры и бойкотировавший консультации с Минской группой ОБСЕ армянский премьер-министр сам вынудил правительство И.Алиева к силовому урегулированию проблемы. Пашинян сказал, что Карабах – это Армения. И точка. Азербайджан же вынужден был показать Пашиняну восклицательный знак! И показал, и доказал. Обеспечив конституционный строй на своих международно признанных территориях.