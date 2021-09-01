Карабахские армяне встретили делегацию из Еревана камнями

В Ханкенди произошел инцидент, связанный с приездом из Армении депутатов от правящей партии Пашиняна - "Гражданский договор". Об этом пишет газета "Грапарак".

Группа родителей погибших солдат, вооружившись камнями, ворвалась в гостиницу "Армения" и напала на депутатов от "Гражданского договора", обвинив их в гибели своих детей. Разгневанные граждане заявили, что депутаты не имеют права приезжать в Ханкенди.

Родственники погибших военнослужащих, узнав о графике визита, попытались помешать посещению провластными депутатами кладбища, где похоронены погибшие армянские солдаты.