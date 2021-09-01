МИД Азербайджана выступил с резким заявлением в адрес Еревана

МИД Азербайджана решительно осудил заявления премьер-министра Армении и Министерства иностранных дел, сделанные 2 сентября 2021 года.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на МИД, внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает, что подобные выступления поощрают сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана.

В заявлении говорится, что подобное поведение страны, которая не отказывается от необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводов из плачевного положения, в которое она попала из-за проводимой ею агрессивной политики.

«В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Отныне любые претензии к азербайджанским территориям и попытки разжечь агрессивные сепаратистские устремления будут решительно пресекаться, на них будет дан ответ”.