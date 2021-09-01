«Вторая сторона вопроса связана с эффективным использованием водных ресурсов. В некоторых каналах, протекающих по территории Сабирабадского района, этот вопрос не учитывается. Но мы работаем совместно с мелиорацией и другими структурами и стараемся решить накопившиеся годами проблемы», - сказал он.

По словам Рамина Мамедова, из-за естественных причин в последние годы во всем мире, включая и Азербайджан, наблюдаются проблемы с водными запасами.

«Проблемы с водой существуют во многих селах Сабирабадского района. В частности, речь идет о шести селах». Об этом в интервью haqqin.az заявил депутат от Сабирабадского района Рамин Мамедов, комментируя недавнюю публикацию о водных проблемах в Сабирабаде.

Депутат также отметил, что между жителями сел Рустамли и Шахрияр назревает недовольство из-за проблем использования воды. Дело в том, что одно село использует воду из канала для орошения, а другое в качестве питьевой воды.

«То есть, когда одно село использует больше воды, в другом возникают проблемы с питьевой водой. В целом, у нас много проблем. Бывают задержки с очисткой каналов, в некоторых случаях возникает потеря воды. Все это в конечном итоге приводит к недовольству среди сельчан».

Рамин Мамедов утверждает, что для решения существующих проблем разработан достаточно эффективный механизм. Налажена скоординированная работа местных исполнительных структур, представителей ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и представителей депутатского корпуса.

«Мы стараемся не оставлять без ответа обращения граждан. Уже закончился посев, начинается сбор хлопка. Если сможем решить текущие проблемы, то на последующем этапе положение сельчан улучшится», - сказал он.

По словам депутата, у жителей сел, расположенных близко к Куре, есть доступ к воде. Но больше всего из-за проблем с водой страдают села, входящие в представительство исполнительной власти Низаминского района Сабирабада. Дело в том, что и питьевая вода, и вода для орошения поступает из одного канала.

«Мы проводим разъяснительную работу с жителями сел. Объясняем, что другие села тоже должны получать питьевую воду. Мне прислали видео, как жители одного из сел перекрыли канал и перенаправили воду. В результате этого вода не поступает в соседние села. Да, проблема существует, но есть и рабочий механизм, направленный на ее решение. Мы хотим, чтобы между гражданами и структурами исполнительной власти появилась платформа диалога, и чтобы ответственные за ситуацию чиновники не оставались равнодушными к жалобам граждан. В некоторых случаях мы видим чувствительное отношение к проблемам граждан, но иногда встречаются и негативные случаи», - сказал он.