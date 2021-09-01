Молодая учительница умерла от коронавируса в Баку

Скончалась молодая преподавательница по фортепиано детской музыкальной школы №7 им Г.Сарабского Эльза Абдуллаева, сообщает haqqin.az со ссылкой на информацию близких умершей.

Эльза Абдуллаева