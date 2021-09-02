Ульвия Худиева, собкор 2 сентября 2021, 23:08

После полутора лет вынужденного обучения онлайн, на дому, в Азербайджане планируется возобновить очные занятия в школах и высших учебных заведениях. Ожидается, что в ближайшие дни Министерство образования обнародует новые правила, связанные с традиционным образованием в условиях пандемии. Пока, однако, наверняка неизвестно, как поведет себя коронавирус этой осенью, а потому есть вероятность, что решение по возобновлению привычного образовательного процесса может быть изменено. Как бы то ни было, новость о том, что студенты снова отправятся в университетские аудитории, способствовала оживлению на рынке арендного жилья в Баку. И цены на него, естественно, поползли вверх. Если в начале лета неподалеку от станций метро можно было найти квартиру за 250-350 манатов в месяц, то сейчас за такую стоимость это практически невозможно. О резком росте спроса на съемное жилье и, соответственно, цен на него буквально в последнюю неделю haqqin.az рассказали маклеры, занимающиеся куплей-продажей и арендой квартир. Студенты и работающие в столице жители районов страны в основном ищут однокомнатные квартиры за 200-300 манатов. Однако из-за сноса старых кварталов и домов с многочисленными пристройками, найти дешевую квартиру поближе к вузам можно только если повезет.

Маклер Шакир Исмайлов отмечает, что большинство однушек за 250-300 манатов расположены в Бинагади, Хырдалане и бакинских поселках. Однако родители студентов не хотят, чтобы их дети тратили на дорогу много времени. «Раньше несколько студентов или приезжих работяг объединялись и снимали одну квартиру на всех. Но сейчас владельцы жилья требуют, чтобы проживал только один человек. Мы, как посредники, вынуждены уговаривать их, чтобы все же позволили жить двум-трем людям. Даже если арендодатель соглашается, он настаивает на поручителе. Обычно мы, маклеры, в этой роли и выступаем», - сказал Исмайлов. В новостройках аренды предостаточно, уточняет он, но цены не ниже 500 манатов, а близ центральных станций метро - «Сахил», «28 Мая», «Нариманов», «Элмляр Академиясы», «Низами» и того дороже». Однако чем дальше станция, тем ниже цены. Скажем неподалеку от «Ази Асланов», «Ахмедли», «Нефтчиляр» можно снять квартиру за 300-400 манатов. Как ни странно, в последнее время до 400 манатов подорожали квартиры на Ясамале и «8-м километре», в поселке Бакиханова и микрорайонах. А ведь казалось бы, никаких университетов в тех частях города нет. Маклер Эльсевяр Самедов тоже уверяет, что за 300-350 манатов можно снять жилье лишь в старых домах в поселках НЗС, Кешля, Баилово. Правда, рядом с «Бешмертябя», то есть в самом центре и близком к нему Монтино в домах старой постройки, то есть с минимальными бытовыми условиями, порой удается снять квартиру за 250 манатов. «В первую очередь аренда жилья подорожала в домах, расположенных в Сабаильском, Насиминском, Наримановском и Хатаинском райнах. Причем речь идет как о новостройках, так и о старых помещениях. Квартиру, которую в период пандемии предлагали за 400 манатов, сейчас с трудом можно найти за 500», - говорит Самедов. Маклеры, чьи офисы расположены у станции метро «Иншаатчылар», тоже отмечают, что наибольшим спросом под аренду пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, и объясняют это тем, что осенью прибывают в Баку не только студенты. Именно в это время года много людей из районов приезжают сюда на заработки. И все хотят снять квартиру максимум за 300 манатов.