Резко подскочили цены на аренду жилья в Баку наше поле зрения
После полутора лет вынужденного обучения онлайн, на дому, в Азербайджане планируется возобновить очные занятия в школах и высших учебных заведениях. Ожидается, что в ближайшие дни Министерство образования обнародует новые правила, связанные с традиционным образованием в условиях пандемии. Пока, однако, наверняка неизвестно, как поведет себя коронавирус этой осенью, а потому есть вероятность, что решение по возобновлению привычного образовательного процесса может быть изменено.
Как бы то ни было, новость о том, что студенты снова отправятся в университетские аудитории, способствовала оживлению на рынке арендного жилья в Баку. И цены на него, естественно, поползли вверх. Если в начале лета неподалеку от станций метро можно было найти квартиру за 250-350 манатов в месяц, то сейчас за такую стоимость это практически невозможно.
О резком росте спроса на съемное жилье и, соответственно, цен на него буквально в последнюю неделю haqqin.az рассказали маклеры, занимающиеся куплей-продажей и арендой квартир. Студенты и работающие в столице жители районов страны в основном ищут однокомнатные квартиры за 200-300 манатов. Однако из-за сноса старых кварталов и домов с многочисленными пристройками, найти дешевую квартиру поближе к вузам можно только если повезет.
Маклер Шакир Исмайлов отмечает, что большинство однушек за 250-300 манатов расположены в Бинагади, Хырдалане и бакинских поселках. Однако родители студентов не хотят, чтобы их дети тратили на дорогу много времени.
«Раньше несколько студентов или приезжих работяг объединялись и снимали одну квартиру на всех. Но сейчас владельцы жилья требуют, чтобы проживал только один человек. Мы, как посредники, вынуждены уговаривать их, чтобы все же позволили жить двум-трем людям. Даже если арендодатель соглашается, он настаивает на поручителе. Обычно мы, маклеры, в этой роли и выступаем», - сказал Исмайлов.
В новостройках аренды предостаточно, уточняет он, но цены не ниже 500 манатов, а близ центральных станций метро - «Сахил», «28 Мая», «Нариманов», «Элмляр Академиясы», «Низами» и того дороже». Однако чем дальше станция, тем ниже цены. Скажем неподалеку от «Ази Асланов», «Ахмедли», «Нефтчиляр» можно снять квартиру за 300-400 манатов. Как ни странно, в последнее время до 400 манатов подорожали квартиры на Ясамале и «8-м километре», в поселке Бакиханова и микрорайонах. А ведь казалось бы, никаких университетов в тех частях города нет.
Маклер Эльсевяр Самедов тоже уверяет, что за 300-350 манатов можно снять жилье лишь в старых домах в поселках НЗС, Кешля, Баилово. Правда, рядом с «Бешмертябя», то есть в самом центре и близком к нему Монтино в домах старой постройки, то есть с минимальными бытовыми условиями, порой удается снять квартиру за 250 манатов.
«В первую очередь аренда жилья подорожала в домах, расположенных в Сабаильском, Насиминском, Наримановском и Хатаинском райнах. Причем речь идет как о новостройках, так и о старых помещениях. Квартиру, которую в период пандемии предлагали за 400 манатов, сейчас с трудом можно найти за 500», - говорит Самедов.
Маклеры, чьи офисы расположены у станции метро «Иншаатчылар», тоже отмечают, что наибольшим спросом под аренду пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, и объясняют это тем, что осенью прибывают в Баку не только студенты. Именно в это время года много людей из районов приезжают сюда на заработки. И все хотят снять квартиру максимум за 300 манатов.
«Да, на Ясамале за эти деньги можно найти квартиру в старых постройках. Но практически все они не то что без ремонта, а вообще полуразвалюхи», - рассказывают посредники по жилью.
Тем не менее они призывают с понимаем отнестись к наблюдаемому сегодня росту цен. Все, как говорится, познается в сравнении – 300 и даже 400 манатов не так уж много на фоне 1500-3000 в центре города, да еще и в новостройках. И, представьте, даже на такие клиенты находятся.
Еще одним популярным для аренды местом является территория вокруг станции метро «20 января». Здесь цены варьируются в диапазоне 300-350 манатов за одношку. Как правило, в квартире имеются кровать, шкаф и холодильник. Стоимость здесь двухкомнатных квартир в старых домах составляет 350-400 манатов, а в новостройках - 400-450 манатов. В то же время стоимость однокомнатной квартиры в новостройках у станций метро «Гара Гараева», «Нефтчиляр» и «Ахмедли» тоже не очень высока - 400-450, а в старых домах - 300-400 манатов. Цена варьируется в зависимости от ремонта и обставленности квартир.
В свою очередь, маклер Рашад Гейбатов тоже заявляет о неимоверно выросшем спросе на съемное жилье. По его словам, в прошлом году они радовались, если удавалось сдать 2-3 квартиры в месяц, а сейчас в день обращаются 3-4 клиента.
На рост цен также повлиял снос домов на «Советской», которая считалась самым популярным местом у приезжих студентов – и дешево, и все основные учебные заведения рядом – не надо с транспортом связываться. А теперь те, кому дорогое жилье не по карману, вынуждены и тратить на дорогу по часу и больше.
Рост активности на рынке жилья отмечает и гендиректор компании MBA Нусрет Ибрагимов. Однако он считает, что существенного роста цен все же ждать не стоит.
«Из-за пандемии спрос на квартиры резко упал, а сейчас постепенно восстанавливается. Люди ищут квартиры в основном у станций метро», - сообщил эксперт haqqin.az, отметив, что цены по сравнению с августом прошлого года выросли на 8,4%.
По его наблюдениям, сегодня средняя стоимость аренды квадратного метра жилья составляет 8,3 маната - двух-трехкомнатная квартира обходится в 400 манатов в месяц. То есть допандемийных цен этот рынок еще не достиг.