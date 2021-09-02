Армянские танки застряли в Абу-Даби... казусная история, которая превратилась в армянский анекдот
Как известно, участие в любой международной выставке вооружений – это не только прибыльный бизнес и борьба за долю от «пирога» мирового рынка оружия, составляющего около 100 миллиардов долларов в год. В значительной степени это еще и вопрос престижа страны-участницы, визитная карточка её экономических достижений, технологических возможностей и военного потенциала.
Именно в таком контексте следует рассматривать участие Министерства оборонной промышленности Азербайджана в феврале этого года в крупнейшей военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, на которой аккредитовались представили порядка 900 ведущих фирм из 59 стран мира, в том числе – государственные компании таких оружейных монстров, как США, Китай, Россия, Франция, Великобритания...
Тем не менее, даже на столько впечатляющем фоне павильон Азербайджана был одним из самых многолюдных на выставке, что, в общем, неудивительно: и иностранные специалисты, и, тем более, потенциальные покупатели стремились своими глазами увидеть, оценить и прицениться к оружию, которым азербайджанская армия всего за 44 дня разгромила группировку вооружённых сил Армении. Тем более, смотреть было на что – Министерство оборонной промышленности выставило на стендах павильона свыше ста наименований вооружений и боеприпасов с маркировкой «Made in Azerbaijan», в числе которых - боевые дроны, артиллерийские системы, минометы, другие виды наступательного и оборонительного оружия…
И, все-таки, главную сенсацию в Абу-Даби преподнесла традиционно непредсказуемая Армения: хотя её представители обещали организаторам IDEX-2021 демонстрацию современного армянского оружия и продвинутой военной электроники, изумленные посетители выставки увидели в павильоне этой страны лишь красочные буклеты и электронные презентации.
Объясняя столь своеобразную «демонстрацию» своей оборонной мощи на престижной международной выставке, Министерство высокотехнологической промышленности Армении сообщило, что военная техника «…не долетела до своего павильона в Абу-Даби из-за логистических проблем», детали которых чиновники так и не сообщили.
Чтобы замять назревающий скандал и отбиться от назойливых вопросов прессы – слишком уж неприлично выглядели фиговые листки буклетов, которыми ответственные за доставку пытались прикрыть собственное разгильдяйство, правительство Армении пообещало назначить Комиссию по расследованию причин, найти виновных и призвать их к ответу.
И вот сегодня, спустя полгода (!), с официальным заявлением выступил министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.
Вчитайтесь в его выступление, это готовое пособие для тех, кто не знает, как превратить казусную историю в классический армянский анекдот: «По вопросу о том, почему образцы не долетели до Абу-Даби, - признался министр, - было начато расследование, оно продолжается. Скорее всего, компания, которая должна была переправить сданные ей образцы, не выполнила своих обязательств.
Но теперь у нас появилась другая проблема: мы не можем доставить эти грузы обратно в Ереван…»
Открытым остается только один вопрос: почему, во избежание скандала, армяне не обратились, как обычно, за помощью к своему главному союзнику и не перебросили из павильона России в Абу-Даби в заставленный буклетами павильон братской Армении пару-тройку десятков боевых образцов ракет, артиллерии, бронетехники и других видов оружия, как это неоднократно делалось в ходе Второй Карабахской войны?
Возможно, у них просто физически не оставалось времени набить на образцы российского оружия клеймо «MadeinArmenia».
А может, национальная армянская гордость не позволила.
Международная выставка, как-никак…