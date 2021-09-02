Айдын Керимов, автор haqqin.az 2 сентября 2021, 23:54

Как известно, участие в любой международной выставке вооружений – это не только прибыльный бизнес и борьба за долю от «пирога» мирового рынка оружия, составляющего около 100 миллиардов долларов в год. В значительной степени это еще и вопрос престижа страны-участницы, визитная карточка её экономических достижений, технологических возможностей и военного потенциала. Именно в таком контексте следует рассматривать участие Министерства оборонной промышленности Азербайджана в феврале этого года в крупнейшей военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, на которой аккредитовались представили порядка 900 ведущих фирм из 59 стран мира, в том числе – государственные компании таких оружейных монстров, как США, Китай, Россия, Франция, Великобритания...

Тем не менее, даже на столько впечатляющем фоне павильон Азербайджана был одним из самых многолюдных на выставке, что, в общем, неудивительно: и иностранные специалисты, и, тем более, потенциальные покупатели стремились своими глазами увидеть, оценить и прицениться к оружию, которым азербайджанская армия всего за 44 дня разгромила группировку вооружённых сил Армении. Тем более, смотреть было на что – Министерство оборонной промышленности выставило на стендах павильона свыше ста наименований вооружений и боеприпасов с маркировкой «Made in Azerbaijan», в числе которых - боевые дроны, артиллерийские системы, минометы, другие виды наступательного и оборонительного оружия… И, все-таки, главную сенсацию в Абу-Даби преподнесла традиционно непредсказуемая Армения: хотя её представители обещали организаторам IDEX-2021 демонстрацию современного армянского оружия и продвинутой военной электроники, изумленные посетители выставки увидели в павильоне этой страны лишь красочные буклеты и электронные презентации. Объясняя столь своеобразную «демонстрацию» своей оборонной мощи на престижной международной выставке, Министерство высокотехнологической промышленности Армении сообщило, что военная техника «…не долетела до своего павильона в Абу-Даби из-за логистических проблем», детали которых чиновники так и не сообщили. Чтобы замять назревающий скандал и отбиться от назойливых вопросов прессы – слишком уж неприлично выглядели фиговые листки буклетов, которыми ответственные за доставку пытались прикрыть собственное разгильдяйство, правительство Армении пообещало назначить Комиссию по расследованию причин, найти виновных и призвать их к ответу. И вот сегодня, спустя полгода (!), с официальным заявлением выступил министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.