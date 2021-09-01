Эрдоган: “Наша молодежь воплотит в жизнь в 2053 году”
Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA, разработанный турецкой компанией Baykar будет функционировать с программным обеспечением, содержащим послание, написанным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для будущих поколений.
Как сообщает Анадолу со ссылкой на Администрацию президента Турции, специальное сообщение президента Эрдогана было добавлено во встроенное программное обеспечение компьютерной системы управления беспилотником перед летным испытанием Bayraktar Akıncı TİHA 6 декабря 2019 года.
«Благодаря достигнутому нами успеху мы продемонстрировали всему миру способность турецкого народа производить и эксплуатировать высокотехнологичные системы. Беспилотные летательные аппараты серии BAYRAKTAR, разработанные компанией Baykar в рамках проекта, осуществляемого под руководством Управления оборонной промышленности, являются одним из самых успешных достижений в этом направлении. Я искренне верю, что наша молодежь воплотит в жизнь видения 2053 и 2071 годов на основе мощной инфраструктуры, которую мы создали во всех областях, от демократии до экономики и в первую очередь в сфере технологий. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в эту работу, которая вышла на новый уровень с проектом Akıncı TİHA», - говорится в послании турецкого лидера.
Беспилотный аппарат, разработанный компанией Baykar, обладает оригинальным дизайном, а все комплектующие и система данных произведены в Турции. Разработчики внедрили в AKINCI до ста компьютерных систем. Взлетная масса БПЛА составляет 6 тонн. Полезная нагрузка - 1,5 тонны.
Благодаря радару AESA Bayraktar AKINCI TİHA может выполнять задачи с высокой ситуационной осведомленностью. Он также способен выполнять некоторые задачи F-16.