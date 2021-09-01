Талибы назвали своего главного партнера: «пропуск на рынки всего мира»

«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», — сказал он.

По словам Муджахида, реализуемая Пекином программа «Один пояс, один путь» «послужит возрождению древнего Шелкового пути». Кроме того, он выразил надежду, что Китай поможет восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана, в частности медных рудников. Также представитель «Талибана» назвал КНР «пропуском на рынки всего мира».

Накануне МИД КНР опубликовал сообщение о телефонной беседе помощника министра иностранных дел Китая У Цзянхао с заместителем директора Политического офиса афганского движения «Талибан» в Катаре Абдулой Саламом Ханафи. Как говорится в сообщении, китайский дипломат заявил, что «судьба будущего Афганистана снова в руках афганского народа», и выразил надежду, что Афганистан «как можно скорее достигнет мира и стабильности, восстановит прекрасную страну». Он также заявил, что Китай является «надежным другом Афганистана».