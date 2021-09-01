Глава полиции Ирана на границе с Азербайджаном: проблем с Азербайджаном нет

Все границы Ирана в полной безопасности, транзит товаров и пассажиров через границы осуществляется регулярно, заявил командующий иранской полицией бригадный генерал Хоссейн Аштари во время посещения пограничных с Азербайджаном районов. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Мы не сталкиваемся с проблемами на северных границах страны, особенно с Азербайджаном, и сейчас движение между двумя странами осуществляется в условиях полной безопасности», - отметил Хоштари.

Говоря о событиях в Афганистане, иранский генерал отметил, что по сравнению с прошлым движение на восточных границах ИРИ увеличилось: «Мы надеемся, что после стабилизации обстановки граждане этой страны смогут вернуться на родину, а статус приграничных районов вернется в нормальное русло».