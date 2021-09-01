Тимур Муравьев призывает бакинцев пересесть на скутеры: быстро, экологически безопасно и надежно

Бакинцы наверняка обратили внимание, что все больше людей ездят на электроскутерах в разных частях города. Особенно много их в вечернее время на бульваре. А если выйти на прогулку в районе Дениз молла, то можно увидеть десятки симпатичных желтых скутеров WingZ. Мы решили поговорить с представителем компании SakuraZ , организовавшей пункты проката и продажи таких электросамокатов в Баку, - вице-президентом по развитию бизнеса компании Тимуром Муравьевым.

- Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Кто вы, чем занимаетесь?

- Компания SakuraZ уже в течение двух лет работает над привлечением и развитием новых технологий в Азербайджане. Одним из главных направлений нашей деятельности является развитие электротранспорта, в частности электросамокатов. В последние годы электротранспорт становится все популярнее во всем мире. Большинство стран идет к тому, чтобы полностью избавиться от экологически вредных видов транспорта, сократить выбросы выхлопных газов, избавиться от пробок и загруженности дорог городов транспортными средствами. И мы взяли на себя эту миссию в Азербайджане.

В частности, мы решили приобщить население Баку к использованию для перемещения по городу электросамокатов. Пока их воспринимают больше как развлечение, но со временем мы планируем научить людей пользоваться такими самокатами как основным транспортным средством. Мы уже предоставляем скутеры как напрокат, так и для приобретения, чтобы без проблем ездить по городу.

- Каковы, по-вашему, плюсы и минусы такого вида городского транспорта и как ваша компания действует в Азербайджане?

- Плюсов много. Во-первых, мы поддерживаем мировой тренд, который очень быстро развивается и укрепляется повсюду, и тем самым привносим в Азербайджан все инновации в сфере электротранспорта. Во-вторых, мы единственная компания, у которой уже есть большой опыт реализации подобных идей и успешных продаж в стране с учетом местной специфики.

Также мы открыли шоурум WingZ, где можно ознакомиться и приобрести лично для себя или в подарок понравившуюся модель самоката. И, пожалуй, важнейшее - только у нас единственный в Азербайджане сертифицированный сервис для гарантийного и постгарантийного технического обслуживания наших самокатов. Погуглив в интернете WingZ.az, все могут легко найти наш магазин и сервисный центр на улице 28 Мая.

Ну а минусов, я считаю, немного. Один из них в том, что некоторые люди до сих пор относятся скептически к такому виду транспорта, как скутеры. Мы стараемся изменить их мнение.

- Вы упомянули инновации, какие из них ваша компания уже внедрила?

- Это верно, мы действительно стараемся применять как можно больше инноваций. Например, в отличие от других принятых сегодня в Азербайджане видов проката, у нас не нужно оставлять в залог паспорт непонятно кому, а затем его забирать в той же точке. Зарегистрировавшись один раз в нашем приложении и привязав карту, больше не нужно ничего предоставлять - все проходит через приложение. Кстати, дизайн приложения и предлагаемых нами электросамокатов разработан по нашему техническому заданию, так что мы являемся полноценным азербайджанским стартапом. И это даже в отличие от других игроков в разных странах, где пытаются использовать чужие приложения и самокаты. В нашем приложении можно легко найти ближайший пункт проката, активировать его и ехать на скутере куда хочется. Оставить самокат совсем не обязательно в той же точке, где ты его взял. Это можно сделать в любой из наших парковочных зон, помеченных на карте в приложении. Также в приложении есть возможность обратной связи с техподдержкой, если есть вопросы; а также имеется кошелек с возможностью приобретения или получения бонусов.

- Бывали ли случаи вандализма, кражи?

- К сожалению, случалось, но очень немного. В основном люди в Азербайджане бережно относятся к нашим скутерам. Бывали единичные случаи, когда они ломались по вине водителя, например, при прыжках с высоких бордюров.

Недавно у нас был инцидент, где клиент утверждал, что ему неправильно посчитали плату, и буквально захватил один самокат. То есть фактически совершил кражу имущества компании. Несмотря на то, что наши сотрудники объяснили ему, что возврат его переплаченных денег уже оформлен и в соответствии с банковскими правилами придет ему на карту в течение трех дней. Но клиент специально громко при всех кричал, что он важная фигура и сделает так, как считает нужным. Спасибо нашим правоохранительным органам, после профилактической беседы этот клиент извинился и вернул самокат.

Были и другие единичные попытки кражи – но все самокаты снабжены системой геолокации GPS, и мы отслеживаем их на карте. Когда приезжали за украденными самокатами к дому похитителя – ему было очень стыдно. Я надеюсь, это всем урок и больше воровать они не будут. Также следует заметить, что этими самокатами невозможно пользоваться без оплаты через приложение, поэтому красть их бессмысленно!

- Как пандемия повлияла на ваш бизнес?

- К сожалению, как и все другие сферы, последствия пандемии не обошли стороной и наш бизнес. Во-первых, пандемия заставила отложить запланированный запуск наших начинаний, во-вторых, по тем же причинам время доставки нам скутеров с завода увеличилось втрое. И, разумеется, в период локдауна люди не могли пользоваться нашими услугами. Надеемся, все останется позади и больше локдаунов не будет.

- Какие планы на будущее?

- На данный момент у нас 7 парковочных точек по всему бульвару, а также 3 точки в Sea Breeze. Скоро запускаемся и в новом Хатаинском парке. В ближайшем будущем планируем открыть свои пункты в других городах страны - Гяндже, Габале и в нескольких резортах. Наша цель — это охват всей страны, и мы к ней идем. Ну и затем, конечно же, расширение в другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Мы уже ведем переговоры с несколькими потенциальными партнерами.

- Спасибо, Тимур, за беседу, было очень интересно. Удачи вам в ваших планах.

- Вам спасибо, обязательно приходите к нам покататься!