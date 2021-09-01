Правительство ответило на запрос haqqin.az: почему кареты “Скорой помощи” так поздно приезжают домой к инфицированным?

Редакция haqqin.az 10:16

В Азербайджане вовсю бушует третья волна коронавируса. И хотя граждане уже привыкли жить в условиях пандемии, с каждым днем к работе Оперативного штаба и медицинским чиновникам возникает все больше вопросов. Редакция haqqin.az собрала наиболее часто встречающиеся в социальных сетях вопросы и направила их в соответствующие структуры. Хотя все они касаются темы борьбы с коронавирусом, ввиду специфичности пришлось направить их по разным адресам. Итак, на вопросы haqqin.az отвечают Министерство здравоохранения, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

- В Азербайджане растет количество заражений коронавирусом. Ранее медики успокаивали, что дельта-штамм коронавируса хоть и более заразный, но имеет меньшую летальность, а наличие вакцины и вовсе гарантирует легкое течение болезни. Как же тогда объяснить ежедневный рост числа смертей от этого заболевания? - Вакцины - самый безопасный способ предотвращения от осложнений и смерти из-за коронавирусной инфекции. Иммунная система принимает вакцину как антиген и вырабатывает против нее антитела. В результате вакцинации организм знакомится с вирусом и готовится бороться с ним. То есть благодаря прививке предотвращается тяжелое течение болезни. В Азербайджане вакцинация началась с января этого года, и общественность постоянно информировалась о ее важности. Как известно, на состоявшемся 20 августа брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров указывалось, что с марта по август было проведено статистическое исследование по инфицированным коронавирусом. И статистика показывает, что 96 процентов пациентов, оказавшихся за этот период в реанимационных отделениях медицинских учреждений, не были вакцинированы. 97 процентов пациентов, подключенных к аппарату искусственного дыхания, также не были вакцинированы. Не были иммунизированы и 99 процентов умерших от COVID-19 за этот период. - Человек заразился коронавирусом. Опишите поэтапно, что ему нужно предпринять. - Если вы обнаружили у себя симптомы COVID-19 - жар, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, позвоните своему семейному/участковому врачу, чтобы получить информацию о том, где можно сдать тест на наличие COVID-19. Также при симптомах коронавирусной инфекции следует оставаться дома, на самоизоляции, не менее 14 дней, избегать контактов с другими людьми и следить за своим здоровьем. Если испытываете одышку, боль или чувство стеснения в груди, немедленно звоните по номеру «103» для получения экстренной и неотложной медицинской помощи. В случае необходимости обратиться в медицинское учреждение для анализов или обследования надо обязательно надеть медицинскую маску и держаться на расстоянии не менее метра от других людей, а также не касаться поверхностей в общественных местах. Не следует ходить на работу, в школу или другие общественные места в период самоизоляции. Попросите, чтобы еду и другие предметы первой необходимости приносили вам в домой, еще лучше в комнату, где находитесь. Больше отдыхайте, пейте много жидкости и употребляйте богатую витаминами пищу. Чаще мойте и дезинфицируйте руки. Чтобы предотвратить распространение вируса, проинформируйте о своей болезни людей, с которыми контактировали. - В последнее время в социальных сетях наблюдается огромное количество жалоб на работу станций скорой помощи. Врачи из-за огромного числа звонков не успевают вовремя приехать к пациентам. Некоторые больные ждут врачей сутками. Неужели двух лет с начала пандемии не хватило, чтобы основательно подготовиться? - Согласно статистике, всего в августе в Бакинскую станцию экстренной и неотложной медицинской помощи поступило 70711 обращений. 21 618 человек были протестированы на коронавирус, 4022 - госпитализированы с коронавирусом.

- Есть ли какие-то планы по увеличению сотрудников в колл-центре скорой и, собственно, самих карет скорой помощи? - В прошлом году Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию закупило 184 машины скорой помощи. В 2021 году Агентство готовится к закупке новых машин. - Особенность коронавируса заключается в его повышенной заразности. Если человек заболел вирусом, то с большой вероятностью он заразит всех окружающих. При положительном тесте больному предписывают не покидать место жительства, как же тогда ему сделать КТ, проверить сатурацию легких и при этом не быть задержанным полицией? Как заболевшей семье покупать продукты питания и необходимые лекарства? - Следует отметить, что инфицированному человеку не рекомендуется без назначения врача обращаться в медицинское учреждение для прохождения компьютерной томографии. При заражении коронавирусом каждый должен осознавать свою социальную ответственность, стараться защитить себя и своих близких. Если болезнь протекает в легкой форме, гражданин лечится в домашних условиях и находится под наблюдением врача, то у него нет причин для обращения за КТ. А тяжелобольные помещаются в медицинские учреждения, где им в соответствии с указаниями лечащего врача предоставляются все медицинские услуги. Пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, лекарства предоставляются за счёт государства. В пакет предоставляемых лекарственных препаратов входят витамин C, парацетамол, витамины D, Mg, Zn, Se и фавипиравир (для людей старше 18 лет). - Медицинские чиновники рапортуют о достаточном наличии коек для больных коронавирусом. При этом в соцсетях проскальзывают сообщения о переполненных больницах. Как на самом деле обстоят дела? - В настоящее время 24 медицинских учреждения участвуют в борьбе с пандемией. 13 из них находятся на территории городов Баку и Сумгаит, а также Апшеронского района. 11 медицинских учреждений функционируют в регионах. Конечно, есть запасные больницы. Отметим, что в период наибольшего распространения коронавируса и в связи с необходимостью в стране действовали около 40 пандемических больниц. - Оперативный штаб ежедневно рапортует о проведении 15-17 тысяч тестов на коронавирус. При этом инфекция выявляется у 3-4 тысяч человек. Почему проводится так мало тестов? Есть ли возможность увеличить количество тестируемых? - В стране функционирует 50 лабораторий, осуществляющих тестирование на коронавирус. Следует отметить, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения не содержат упоминания о профилактическом тестировании населения. Граждане сдают тест на COVID-19 при наличии у них симптомов вируса. Тест не проводится, если у человека нет таких симптомов. То есть количество анализов зависит от того, обращаются ли граждане, почувствовавшие симптомы инфекции. - Люди жалуются на высокие цены тестов на коронавирус, а также на КТ и лекарства. Планируются ли меры по изменению ценовой политики в этой сфере? - Следует напомнить, что при появлении симптомов COVID-19 необходимо сначала обратиться в поликлинику (Центр семейного здоровья) по месту жительства для сдачи анализов. Поликлиника в домашних условиях обеспечивает тестирование на COVID-19. В случаях, когда состояние больного представляет угрозу его здоровью и жизни, необходимо обращаться в службу скорой и неотложной медицинской помощи. В любом случае тест делают бесплатно. В частных медицинских учреждениях тест на COVID-19 платный, и цены там регулируются условиями рыночной экономики. Обследование и лечение больных коронавирусом в стационаре происходит за счет государства. Что касается амбулаторного лечения пациентов с COVID-19, то, как уже упоминалось выше, лекарства предоставляются тоже за счёт государства. А обследование на КТ граждане могут пройти за счет страховки по назначению врача. - Исполняющий обязанности министра здравоохранения в одном из недавних интервью назвал покупку фальшивых ковид-паспортов «игрой в смертельную лотерею». Правоохранительные органы ведут жесткую борьбу с медработниками, которые за взятки выдают липовые паспорта. А какую ответственность несут граждане, которые их приобретают? - Для защиты от коронавируса гражданам важно вакцинироваться. Привитый человек защищает себя и свою семью от заражения. Люди, не прошедшие вакцинацию или получившие поддельное свидетельство о вакцинации, должны осознавать, что они рискуют своей жизнью и жизнями своих близких. Каждый должен осознавать свою ответственность и следовать исходя из возложенных на него обязательств. Правоохранительные органы принимают необходимые меры против тех, кто выдает поддельные сертификаты о вакцинации. Следует отметить, что вопрос с выдачей фальшивых COVID-паспортов находится под контролем правоохранительных органов. После удаления по решению правоохранительных органов из электронной системы информации о COVID-паспорте гражданина он может быть вакцинирован. Люди, которые приобретают и используют фальшивые паспорта, могут быть привлечены к ответственности за использование поддельного документа.