Ожесточенная битва за Панджшер: "Талибан" несет большие потери и теряет контроль над районами

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает о взятии под свой контроль города Чарикар, центра провинции Парван, к северу от Кабула, в результате боев в Панджшере "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери, передает Интерфакс.

Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван. По их данным, "Талибан" перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.

По всем трем направлениям, отмечается в сообщениях в Twitter, талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.

Сообщается и о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.