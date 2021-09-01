Азербайджанская нефть дорожает

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго сентября составила 73,96 доллара за баррель, что на 2,64 доллара больше предыдущего показателя, сообщает haqqin.az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 73,28 доллара за баррель, что на 2,65 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.