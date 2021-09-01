Лидера скандальной российской организации задержали на границе с Азербайджаном

«Больше пока информации дать не могу. Как что-то станет известно, мы опубликуем здесь», — говорится в сообщении.

Основателя скандально известной в России организации «Мужское государство» Владислава Позднякова задержали. Это произошло на границе с Азербайджаном, сообщил один из администраторов Telegram-канала «Поздняков».

Поздняков известен тем, что организовывал травлю россиянок, имеющих темнокожих детей. Идеология его паблика основана на «национализме и патриархате». В 2018 году против Позднякова завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Ему дали два года условно.

Возможной причиной задержания лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном могли стать обвинения в телефонном терроризме, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник рассказал, что на Позднякова написали заявление в полицию представители сети ресторанов «Тануки». Они предположили, что он был инициатором звонков о ложном минировании ресторанов.

30 августа в ФСБ поступили сообщения об возможных взрывах во всех ресторанах «Тануки». Письма ведомство получило с обычного электронного ящика от некой «Марии Павловой».

Поздняков также потребовал от «Тануки» удалить из аккаунта ресторанов всех темнокожих моделей и посты с символикой ЛГБТ, а также публично извиниться. На сеть обрушился вал искусственных заказов, сайт «упал», а компании пришлось исключить из возможных способов оплаты наличные. Руководство «Тануки» попросило Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать Telegram-канал «Мужское государство».