Полицейский погиб спасая тонущего в Каспии мужчину
Молодой полицейский погиб пытаясь спасти тонущего в Каспии мужчину. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, 21-летний Ибрагим Алосманов, проходивший службу в отдельном полку оперативного реагирования полиции, вчера около 18 часов на пляже «Маяк» в Хазарском районе увидел тонущего человека и немедленно бросился ему на помощь. Но глубина и высокие волны помешали ему. Сотрудник полиции погиб вместе с 45-летним Ровшаном Гасымовым, которого пытался спасти.