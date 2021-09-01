Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, строительство двухполосной дороги началось десять месяцев назад, в сентябре планируется завершить работы по ее асфальтированию.

Подхолит к концу строительство Дороги Победы, названной так президентом Азербайджана. Дорога призвана увековечить память о тропе, использованной при освобождении города Шуша.

«Дорога Победы» протяженностью 101 километр (фундамент ее был заложен 16 ноября 2020 года) строится в соответствии со второй технической категорией и с учетом плана развития Карабаха. Она берет начало от автомагистрали Гаджигабул - Миндживан - Зангезурский коридор и тянется до города Шуша. В настоящее время работы по асфальтированию дороги близятся к завершению.

Также на дороге завершено строительство четырех мостов (построены на 26,9, 37,2, 37,5 и 57,3 километрах).

Трасса, проходящая по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, соединяет более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.