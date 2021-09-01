Армяне открыли огонь по Шуше и понесли потери

3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из азербайджанских воинских подразделений в направлении города Шуша. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны.



Согласно сообщению, в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери.

Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный российско-турецкий центр мониторинга.