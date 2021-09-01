Банк Республика пока единственный банк в Азербайджане, который использует такую технологию для развития банковских услуг. Недавно Банк и Hesab.az - лидер в сфере онлайн-платежей подписали первое в стране соглашение в области финансовых технологий (финтех). Так, клиенты Банка Республика, благодаря услуге Open Banking, теперь смогут отслеживать свои личные счета и просматривать историю по счетам на платформе Hesab.az. Благодаря этому нововведению клиенты Банка Республика смогут в полностью безопасном режиме получать информацию о своих счетах не только через цифровые платформы банка, но и через небанковские платформы. В связи с этим нововведением в банковском секторе у клиентов возникло много вопросов. Как это работает сейчас и какое у Open Banking будущее в банковском секторе – об этом мы поговорили с Эльнуром Гасановым, заместителем председателя правления Банка Республика.

Банковский сектор Азербайджана все больше трансформируется и погружается в цифровую среду и главным вектором начинает вычерчиваться партнерство и реализация общих проектов с финтехкомпаниями. Одной из платформ такого партнерства стало развитие Open API/Open Banking.

- Эльнур муаллим, что такое Open Banking/Open API ?

- Дословный перевод термина Open Banking – Открытый Банкинг, но я бы назвал его - СВОБОДНЫЙ БАНКИНГ. А Open API – термин, указывающий на принцип доступности информации банка для третьих сторон посредством программных интерфейсов. Итак, свободный банкинг – это передача и прием данных клиента по требованию клиента через программные интерфейсы банка стороннему приложению, разработанному не банком.

Представим, что у одного молодого человека есть зарплатная карта в одном банке, счета и активность в другом, а кредитная линия по страхованию жизни - в третьем. Усугублю ситуацию, добавив, что ему нравится приложение, скажем, «MənimBüdcəm». Оставлю вам возможность пофантазировать о манипуляциях, которые необходимы данному клиенту, чтобы управлять таким набором исходных данных.

Свободный же банкинг – это объединенные в одном приложении карты, счета, кредиты, депозиты и возможность получать информацию и делать транзакции не выходя за рамки лучшего для вас приложения. И самое главное – вам не нужно менять банк, необязательно пользоваться неудобными для вас приложениями этих банков или привязываться к одному приложению, платить высокие комиссии и ограничиваться скудным функционалом при наличии более удобных и функциональных решений на рынке. То есть наш молодой человек может через любимое (на данный момент) приложение получить всю указанную информацию из всех банков, вести учет своего бюджета и производить переводы и оплаты не выходя за рамки этого приложения, а через полгода сменить эту программу на более для него приемлемую.

Немного исторической и технической информации

Передача и получение информации осуществляется с помощью программного интерфейса API, или Application Programming Interface, что означает «интерфейс программирования приложений» - это набор команд и запросов/ответов, с помощью которых компьютерные программы обмениваются друг с другом информацией и взаимодействуют, инициируя какие-либо действия.

Тренд Open Banking зародился в Европе с 2010 года в виде Open Bank Project – проекта, поддерживающего раскрытие банковских данных и пользующегося поддержкой крупнейших банков Германии. В Европе существует несколько стандартов, которые зиждятся на платежной директиве PSD2, что, по моему мнению, вносит небольшую сумятицу в работу банков. В Великобритании же в сентябре 2015 года при поддержке органов государственной власти была выдвинута инициатива Open Banking Standard, которая четко определяет стандарты, формализует даже очень мелкие технические детали и даже регистрирует участников данного рынка. То есть финтехкомпании, которые желают участвовать в данном направлении, могут получать соответствующие лицензии.

Вышеуказанная платёжная директива PSD2 (Payment Services Directive), принятая в 2015 году, стала обязательной для банков Европы с сентября 2020 года. Европейским банкам предписано открывать свои программные интерфейсы сторонним провайдерам финансовых услуг.

- Мы знаем, что вы первыми на рынке запустили с Hesab.az решение, основанное на таком подходе. Как в целом обстоят дела с Open API в Азербайджане?

- От имени нашего банка еще раз хочу поблагодарить команды и Банка, и нашего партнера с первым шагом на этом пути и пожелать успехов в предоставлении нашим клиентам лучшего клиентского опыта финансовых услуг. Реализованный проект позволит нашим клиентам получать информацию по своим банковским счетам прямо в среде нашего партнера, будь то вебсайт или приложение. Данный проект является реализацией лишь малой части возможностей Open Banking портала Quantum.az, который в сегодняшней форме представляет 12 функций - начиная от информации о наличии счета и вплоть до непосредственного проведения транзакции с указанного счета.

На данный момент нам известно, что Центральный банк Азербайджанской Республики очень активно работает в направлении Open Banking. В частности, при активном вовлечении главного директора ЦБ Фарида Османова вслед за внедрением IPS (Системы мгновенных платежей) регулятором ведется работа по подготовке платформы Open Banking для всех банков. То есть банкам не придется проходить путь, который проделали мы в течение последних 5 лет, а будет возможность, подключившись к данной платформе, сразу предоставлять услуги Open API третьим лицам. Также в данный момент со стороны ЦБ готовится “Дорожная карта по Open Banking”, которая описывает все мероприятия, необходимые для применения указанного подхода в период с 2021 по 2025 годы. Наряду с этим за этот период будет проводиться работа для совершенствования законодательной базы, учитывающей подход Open Banking, что будет способствовать интенсивному развитию рынка финансовых услуг в ближайшее время.

Мы сможем наблюдать реализацию очень интересных решений и предложений клиентам, до которых у банков не доходили руки в силу других более важных для банка процессов. Это могут быть решения по открытию счета, получению кредита, анализу данных, оптимизации расходов, уменьшению налогового бремени, облегчению финансового учета, оптимизации кредитной нагрузки, персонализации предложений, облегчению и автоматизации процесса оплат и многое другое. Создание ФинТех Ассоциации Азербайджана и ее активное сотрудничество с Центробанком также дает повод верить в перспективы данного направления в среднесрочной перспективе.

Следующим проектом Банка Республика в данном направлении мы видим очень интереcную интеграцию с порталом Portmanat.az компании Akhundoff, которая позволит владельцам цифровых кошельков данного провайдера перечислять в обоих направлениях средства между своим кошельком и счетом в банке непосредственно на самом портале. Данный проект разрабатывается больше двух лет и потребовал достаточно сильной модернизации процессов идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), особенно на стороне нашего партнера, с чем они с честью справились.

- Каковы возможности и выгоды открытого банковского API?

- Для понимания возможностей Open Banking я хотел бы рассказать о подходе к категоризации провайдеров финансовых услуг со стороны вышеупомянутой платежной директивы. PSD2 определяет две категории участников в роли третьей стороны Open API: AISP (Account Information Service Provider) и PISP (Payment Initiation Service Provider).

Так, AISP (провайдер информации по счетам), как видно из названия – это третья сторона, которая позволяет клиентам банка получить всю необходимую информацию по счету, такую как параметры счета, валюта, баланс и детали транзакций. Это участники рынка, для которых достаточно указанных данных для предоставления своим клиентам таких услуг, как создание и ведение бюджета, оптимизация расходов, рекомендации по покупкам, агрегация счетов нескольких банков и многое другое. Данный тип участников самый многочисленный, так как не требует особого соответствия строгим требованиям таких политик как KYC и AML, оставляя это банкам-партнерам.

PISP – провайдер услуги инициации платежа, это участник финансового рынка, который может запрашивать информацию о возможности платежа, остатке на балансе и самое главное - инициировать платеж на счет или со счета клиента. Данные провайдеры должны соответствовать наиболее жестким требованиям безопасности данных и вышеуказанных политик информации о клиентах и борьбы с отмыванием денег. Как результат PISP могут предоставлять клиентам услуги, связанные с оплатами, переводами и зачислениями на счета. Отличие PISP от AISP можно выразить как режим «чтение-запись» против режима «только чтение».

Теперь про выгоды. Для клиентов выгоды неоспоримы – это свобода выбора, удобство, эффективность, огромное количество возможностей и функционала, совмещение ранее несовместимых данных в одном приложении, отсутствие необходимости экспорта и импорта данных, возможность сравнения предложений и многое другое, о чем мы с удовольствием пофантазируем с финтехкомпаниями при работе над усовершенствованием нашего продукта.

Выгоды для этих компаний тоже очевидны. Компании, которые действуют на рынке нашей страны 10-15 лет, до сих пор не имели доступа к клиентским данным напрямую, даже при абсолютном согласии самого клиента. Клиентам приходилось выгружать данные из банковских приложений для последующей загрузки в приложение финтеха. При применении Open API финтехи будут способны получать всю информацию, на которую они авторизованы клиентом, и проводить операции со счетами, что до сих пор для них звучит как фантастика. Грядет эра финтехкомпаний и банков, готовых к этому этапу эволюции финансовых услуг.

Выгоды для таких банков будут в нескольких направлениях. Начиная от удержания клиентов до привлечения новых, это решение позволит говорить о расширении клиентской базы за счет количества интеграций с современными популярными решениями на рынке (пока на рынке Азербайджана, но скоро и на международном рынке). Заработки на комиссиях и процентах по операциям, на которые банки не будут тратить ни цента, при этом освободив свои каналы для других более доходных операций/продуктов. Постоянная работа с финтехкомпаниями и наблюдение за их работой будет способствовать развитию идей, созданию новых продуктов, привлечению новых кадров и даже целых команд в банки. Следующим более высоким уровнем сотрудничества с финтехкомпаниями я вижу постепенное превращение самого банка в такого же рода компанию, имея в виду изменение культуры на всех уровнях на более предпринимательскую и клиентоориентированную.

- Как Open Banking повлияет на банковский сектор?

- Да, здесь разброс мнений пока оставляет желать лучшего. Не могу не отметить скепсис и оппозитное мнение по поводу влияния на банки. Многие банкиры с большой осторожностью и боязнью относятся к внедрению Open Banking как потенциально сильной угрозе всему банковскому сектору страны. Мне нравится, что достаточно много банков опоздают, а то и вовсе не успеют воспользоваться данной возможностью, оставив передовым банкам больше пространства для маневра и времени для привлечения клиентов. Но если серьезно, то банки, которые не смогут обеспечить интеграцию и сотрудничество с финтехрешениями, неизбежно будут постепенно терять долю рынка. Скоро уже будет невозможно вести бизнес так, как вели его даже 5 лет назад. Переход миллениумов и поколения, выросшего со смартфонами и табами, в категорию наших клиентов требует мышления и действий, соответствующих их привычкам и ожиданиям.

Неизбежная медлительность регулируемых финансовых организаций является одним из главных факторов, по которым банки постоянно будут уступать новым и молодым компаниям. Сотрудничество же с финтехкомпаниями способно сильно нивелировать инертность банков, придав совместным решениям ощутимую динамику.

Один из главных принципов, внедренных в Европе, – банковские данные клиента это собственность клиента, а не банков, и он вправе распоряжаться данной информацией по своему усмотрению. Внедрение Центробанком стандартов передачи этих данных третьей стороне освободит клиентов от зависимости перед банками, предоставив достаточную свободу выбора.

Банковский сектор должен готовиться к потоку новых игроков. Барьеры для вхождения таких решений на рынок снижаются и будут снижаться. Выиграют те, кто будет открыт такого рода решений.

- Какая работа проделана банком в направлении Open API?

- Развитие цифровых каналов является одним из стратегических приоритетов Банка Республика. Мы видим, как растет спрос на онлайн-обслуживание, и стараемся его удовлетворить. Но более важным является создание команды, которая претворяет все это в жизнь.

При активной поддержке акционеров мы смогли собрать большую команду инициативных и прогрессивных молодых людей, способных ставить перед собой задачи и решать их за оптимальное время. Последние два года мы кардинально поменяли IT-инфраструктуру банка - начиная от построения нового дата-центра, покупки современного серверного оборудования, внедрением систем контроля, ДевОпс решений, микросервисной архитектуры и заканчивая собственными разработками внутренних и фронтовых систем, таких как мобильное приложение, интернет-банкинг, а также Open Banking платформы Quantum.az. Большая часть разработок построена на open-source решениях, позволяющих нам применять самые современные и масштабируемые подходы, увеличивая скорость разработки и как результат уменьшая время выхода продуктов на рынок.

Quantum.az как платформа была готова с 2019 года, когда мы предоставили ее небольшим стартапам, сотрудничающим с Innoland, как песочницу для изучения данного направления и создания соответствующих продуктов. Очень полезный опыт, полученный за этот период, не вылился в какие-то совместные решения, но указал нам на работающие на нашем рынке компании, которым интересен выход на банки. Так, мы начали проект с компанией Akhundoff, про который я дал информацию ранее и подразумевающий полноценное использование ресурсов нашей платформы (от информации до платежей). Учитывая емкость и сложность, связанную с законодательством, данного проекта и наличие интереса со стороны других компаний, мы решили запустить параллельно немного усеченный проект, который позволит нам предоставить партнеру непосредственный опыт использования данного функционала. Команда GoldenPay быстро и качественно выполнила необходимые работы, и мы смогли получить на выходе информацию по счету клиента на портале Hesab.az как первую веху эры Open Banking.

Этот момент начал новый отсчет лично для меня, так как начиная с момента, когда в первый раз услышал про Open Banking и влюбился в саму идею, я неустанно лоббировал и пропагандировал ее как внутри нашего банка, так и банковского и технологического сообщества и ждал момент, когда мы сможем предоставить первый сервис реальному клиенту. Этот момент наступил. Теперь время расширения возможностей для текущих и будущих партнеров, и меня радует тот факт, что передовые игроки рынка финтех сразу же после публикации нашего пресс-релиза прямо заявили о своем желании участвовать в имплементации и расширении этого решения. Мы все оптимистично смотрим на действия регулятора в этом направлении и уверены, что в скором времени совместная работа банков и финтехкомпаний будет основываться на отвечающем современным вызовам законодательство. Мы желаем нашим коллегам из ЦБ успехов на этом поприще.