«Это нонсенс»: Путин об отсутствии мирного договора с Японией

Новые положения Конституции России о неотчуждаемости территорий РФ не отменяют заинтересованности Москвы в заключении мирного договора с Японией, его отсутствие в отношениях Токио и Москвы является нонсенсом, заявил российский президент Владимир Путин.

"Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора", - сказал российский лидер, его слова приводит Интерфакс.

"Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях это - нонсенс" - продолжил Путин. По его словам, и Москва, и Токио "заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имея в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества".

Путин также заметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по мирному договору, напомнив, что в истории вопроса о принадлежности Южных Курил Япония неоднократно меняла свою позицию и свои притязания.

Отвечая на вопрос, аннулируют ли российские поправки к Конституции декларацию 1956 года, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, президент России заявил: "Надо посмотреть внимательно на Декларацию, на Конституцию и сделать соответствующие выводы".

Президент РФ также отметил, что переговоры по мирному договору с Японией должны сопровождаться гарантиями неразмещения вблизи границ России американских вооруженных сил, но Токио пока не отвечает на российские вопросы по этой теме.