Суд в графстве Линкольншир на востоке Англии приговорил ультраправого экстремиста Бена Джона к чтению английской классической литературы. 21-летний местный житель, который скачивал в интернете ксенофобские материалы и инструкции по изготовлению взрывных устройств, получил два года условно и приказ читать произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остин и других писателей. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно сообщению, британская полиция называет Джона "сторонником идей превосходства белой расы и идеологии неонацизма". На жестких дисках его компьютера обнаружено почти 70 тыс. документов экстремистского содержания, в том числе антисемитского и расистского характера.

Согласно британским законам о борьбе с терроризмом, сбор информации, которая может быть использована для организации теракта, карается тюремным заключением на срок до 15 лет. Однако Джон получил только два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. Судья Тимоти Спенсер решил добавить к своему традиционному, но довольно мягкому приговору несколько необычное условие. "Ты читал Диккенса? А Остин? - спросил он Джона во время слушаний. - Начни с "Гордости и предубеждения" и диккенсовской "Повести о двух городах". Еще почитай "Двенадцатую ночь" Шекспира. Подумай о Томасе Харди. Подумай об Энтони Троллопе". "4 января ты мне расскажешь, что ты прочел, а я тебя проэкзаменую", - добавил судья.

Правозащитная общественная организация Hope Not Hate ("Надежда, а не ненависть"), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии, отреагировала на такой необычный приговор, назвав наказание Джона неадекватным.