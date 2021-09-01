Искендеров избил беременную жену и попал за решетку

В Гяндже 22-летнюю беременную женщину избил муж, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. В результате произошедшего потерпевшая, которая находилась на 18-19-й неделе беременности, потеряла ребенка. В настоящее время ее состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Об этом haqqin.az сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов.

Согласно информации, житель города Гянджа Мураз Искендеров (1992 г.р.) избил свою жену - Т.Мамишову (1999 г.р.), которая находилась на 18-19 неделе беременности. В результате она была госпитализирована с тяжелыми травмами и потеряла ребенка. В связи с инцидентом сотрудники полиции незамедлительно приняли соответствующие меры, подозреваемый в избиении женщины М.Искендеров был задержан и передан следствию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.