Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в интервью азербайджанским СМИ.

В политике президента Ильхама Алиева усиление системы социального обеспечения занимает важное место и отражается в постоянном росте социальных выплат. За последние три года сумма средств, выделяемых для социальных выплат, увеличилась на 60 процентов, превысив 6 миллиардов манатов. Это большое достижение в области социального обеспечения и указывает на проводимую в Азербайджане сильную социальную политику.

Министр отметил, что сумма средней пенсии за этот период увеличилась на 60%, минимальная пенсия же выросла вдвое, число получателей ежемесячных социальных пособий за последние три года увеличилось на 160 тысяч человек, или 7 процентов, и достигло 2,4 миллиона.

«За 7 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на социальные выплаты выделено на 150 миллионов манатов больше», - подчеркнул С.Бабаев.

Министр отметил, что за последние три года зарегистрировано увеличение на 350 тысяч, или 25 процентов заключения трудовых соглашений. В частном секторе этот рост составляет 52 процента, в фонде заработной платы достигнут рост в 82 процента: «Если часть этого роста приходится на долю открывшихся новых рабочих мест, заключенных новых трудовых соглашений, другая часть произошла в результате легализации трудовых отношений».

Министр сообщил, что, согласно поручению главы государства, в послевоенный период значительно расширились многие программы социальной защиты, в том числе программа обеспечения квартирами семей шехидов и инвалидов войны. Лицам данной категории в 2021 году по сравнению с предыдущими годами предоставлено жилья в несколько раз больше – до 3 тысяч квартир и частных домов. В целом в этом году 1600, а за истекший период 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами и частными домами. Количество автомобилей, предоставленных инвалидам войны, также выросло и превысило 7200, в этом году им уже выдано 100 автомобилей.

Согласно новому распоряжению президента Ильхама Алиева от 25 августа 2021 года, министерство приступило к процессу обеспечения квартирами лиц, получивших статус «Герой Отечественной войны», и членов их семей.

«В поствоенный период в качестве одного из направлений значительной поддержки, согласно указам и распоряжениям главы государства, сумма выдаваемых семьям шехидов и инвалидам войны пособий и пенсий в ряде случаев увеличилась вдвое, в среднем же выросла на 60 процентов», - подчеркнул министр С.Бабаев.