Ильхам Алиев в Сумгаите обновлено; фото
Cегодня в Сумгаите состоялось открытие новой эстакады-насосной станции Сумгаитской электростанции, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня город Сумгаит.
Глава государства сначала отправился к возведенному в центре города памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.
Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгаитском химическом промышленном парке Общества с ограниченной ответственностью «Азмонбат», а также Сумгаитского судебного комплекса.
Кроме того, в Сумгаите было сдано в эксплуатацию здание полной средней школы №20, и президент Ильхам Алиев принял участие в этом мероприятии.
Ильхам Алиев также принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгаите.