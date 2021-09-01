Cегодня в Сумгаите состоялось открытие новой эстакады-насосной станции Сумгаитской электростанции, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев , сообщает официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня город Сумгаит.

Глава государства сначала отправился к возведенному в центре города памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.

Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгаитском химическом промышленном парке Общества с ограниченной ответственностью «Азмонбат», а также Сумгаитского судебного комплекса.

Кроме того, в Сумгаите было сдано в эксплуатацию здание полной средней школы №20, и президент Ильхам Алиев принял участие в этом мероприятии.

Ильхам Алиев также принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгаите.