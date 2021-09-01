Производство умных электромобилей Xiaomi выходит на новый этап

В конце марта 2021 года Лэй Цзюнь рассказал в своей речи об инициативе компании по производству электромобилей и о том, что Xiaomi обязуется инвестировать в бизнес электромобилей в общей сложности около 10 миллиардов долларов США в течение следующих 10 лет с первоначальными инвестициями в размере 10 миллиардов юаней. Он сам возглавит команду и рискнет своей репутацией в борьбе за бизнес умных электромобилей Xiaomi. Сегодня Лэй Цзюнь стал законным представителем Xiaomi EV, Inc. Он возглавит команду, чтобы заняться производством электромобилей и претворить обещания в действия, демонстрируя свою твердую решимость и веру.

Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi, объявила о завершении регистрации предприятия Xiaomi EV, Inc. с уставным капиталом в 10 миллиардов юаней. Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi, является законным представителем Xiaomi EV, Inc. Данное событие знаменует собой ключевую веху в долгожданной инициативе в области умных электромобилей (EV), которая официально вступила в важную фазу разработки.

С тех пор, как Xiaomi объявила о запуске бизнеса по производству электромобилей, компания дала надежду на возрождение автомобильной промышленности благодаря внедрению инноваций в ее потенциальное развитие. 28 июля Лэй Цзюнь занимался отбором талантливых специалистов для автономного департамента в соцсети Weibo. Во время телеконференции за 2 квартал 2021 года, прошедшей 25 августа, Ван Сян (Wang Xiang), партнер и президент Xiaomi, заявил, что чувствует огромную поддержку от автомобильной промышленности, поскольку компания получила более 20000 резюме. Команда Xiaomi EV тщательно отобрала талантливых специалистов и сформировала команду из около 300 сотрудников. Сильный ажиотаж во время набора специалистов продемонстрировал, что Xiaomi превратилась в новую силу, которая отражает большие ожидания среди инсайдеров бизнеса. Поскольку команда продолжает стремительно развиваться, компания приветствует присоединение все большего количества единомышленников и талантливых людей.

В течение 5 месяцев с момента объявления инициативы Xiaomi EV до официальной регистрации компании электромобилей команда Xiaomi EV провела огромное количество исследований пользователей и проверок отраслевых цепочек, реализовав более 2000 опросов-интервью и посетив более 10 коллег и партнеров в данной отрасли. Компания решительно продвигалась вперед, определяя место своего продукта на рынке и формируя свою команду единомышленников.

Кроме того, 25 августа Xiaomi объявила о приобретении компании Deepmotion Tech, занимающейся технологиями автономного вождения. Это свидетельствует о том, что Группа начала уделять особое внимание развитию технологий и талантов, связанных с автомобильной промышленностью. В настоящее время в Xiaomi работает 16 000 инженеров, а ее расходы на исследования и разработки в 2020 году составляют почти 10 миллиардов юаней. Это демонстрирует возможности компании Xiaomi и ее уверенность в обладании технологиями и богатым кадровым потенциалом. Технологические преимущества Xiaomi в области искусственного интеллекта, новых материалов, а также других областях станут сильной поддержкой автомобильного бизнеса.

Недавно Xiaomi продемонстрировала рекордную выручку и рост прибыли Группы по результатам выручки компании за 2 квартал 2021 года. За отчетный период общая выручка Xiaomi составила 87,8 миллиарда юаней, что на 64,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Скорректированная чистая прибыль за период составила 6,3 миллиарда юаней, увеличившись на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая выручка и скорректированная чистая прибыль достигли рекордных значений за квартал. Кроме того, бизнес Xiaomi EV завершил быстрое формирование своей команды, вкладывая значительные средства в ключевую технологию автономного вождения и официально зарегистрированную Xiaomi EV, Inc.

Ряд достижений доказал, что спустя 5 месяцев подготовки Xiaomi более чем когда-либо готова отправиться в новое путешествие и приступить к будущей деятельности Xiaomi EV, что стоит всех ожиданий.