$367 млн долларов ждут победителя. Тысячи азербайджанцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $367 миллионов", – заявил представитель спецслужбы theLotter.net Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $367 миллионов, тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Азербайджана не придется лететь в США, чтобы принять участие тираже знаменитой американской лотерее и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн.

"И знаете, что самое главное? Наши клиенты не просто играют в лотереи – они в них выигрывают!", - говорит представитель пресс-службы сайта theLotter Адриан Коореманс. "Многие участники из Азербайджана выигрывали потрясающие лотерейные призы на сайте theLotter.net. Мы все еще ждем, когда появится первый победитель джекпота из Азербайджана, но кто знает, возможно, это случится уже по результатам ближайшего тиража в эту субботу."

TheLotter предлагает азербайджанцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 367 миллионов долларов, назначен на эту субботу, 4 сентября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

Джекпот Powerball достиг $367 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".