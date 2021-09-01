Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:58

Плохие новости для защитников Панджшера. После очередного провала переговоров талибы начали атаку в Панджшерском ущелье. Вот уже два дня, как продолжаются кровопролитные ожесточенные бои. «Экспертов» в социальных сетях, рассуждающих, что, дескать, Масуд-младший сейчас накидает Талибану, будет держать родной Панджшер сколько нужно, а потом пойдет на Кабул – становится все меньше. А дела у «панджшерского львенка», если внимательно вчитываться в противоречивые сообщения из ущелья, - все хуже.

И дело здесь не в том, что у талибов появилась авиация, несколько единиц которой они подтянули к ущелью – природные условия там таковы, что авиация и тяжелая бронетехника залогом победы не являются, если не применяются массово и грамотно. И не в том, что талибы, дескать, уже понесли огромные потери. Так, сотрудник Панджшерской телерадиокомпании в соцсетях написал, что потери среди талибов так велики, что они вынуждены в добровольно-принудительном порядке использовать помощь местного населения, чтобы убирать тела. Это обычная пропаганда, на которую соратники Масуда-младшего не скупятся, выкладывая то пафосные фото с учений, то вообще с эпизодами боев в Йемене. Все достаточно просто: невозможность создания в Панджшере «Северный альянс 2.0» обусловлена вполне объективными причинами, о которых «эксперты» забывают из-за незнания обстановки, местной специфики, а то и стремления выдать желаемое за действительное. По большому счету мифы о неприступности Панджшера и, следовательно, возможности создания там «Северного альянса 2.0» под руководством Масуда-младшего строятся на утверждении, что при Масуде-старшем ущелье взять не удавалось никому. И что, мол, «9 операций Советской армии здесь заканчивались неудачей».

Что совершенно не соответствует действительности. Начать нужно с того, что операций всего было четыре: 9–12 апреля 1980 года, 15 мая – 2 июня 1982 года,14 апреля – 5 мая 1984 и июнь-июль 1985-го. И итогом каждой из этих операций являлось то, что группировка отрядов Ахмад Шаха Масуда теряла единое управление и утрачивала боеспособность. Отряды Масуда несли высокие потери как в людской силе, так и в вооружении, а сам он вынужден был временно покидать некогда подконтрольный ему регион. Куда, впрочем, затем по разным причинам – и договоренностям с советской стороной, и низкой боеспособностью правительственных частей, на которые возлагался контроль за ущельем – регулярно возвращался. То есть «успехи» Масуда-старшего были обеспечены двумя обстоятельствами. Во-первых, ему всегда было куда отступать. С Панджшерским ущельем граничат пять провинций - Кундуз, Баглан, Тахар, Парван (частью которого уезд Панджшер и является, это уезд, а не провинция, обращаю внимание «экспертов»), Каписа – в которых он и остатки его отрядов могли укрыться. Во-вторых, входя в состав Наблюдательного совета Исламского общества Афганистана, панджшерский фронт под командованием Масуда-старшего имел постоянную возможность для пополнения личного состава, восполнения запасов вооружения, боеприпасов, экипировки и продовольствия, а также для получения финансовых средств. Впрочем, с деньгами у Масуда-старшего и без того было вполне нормально. Контрабанда изумрудов из Панджшера в Пакистан приносила ежегодно 10 миллионов долларов (в ценах 80-х годов прошлого века). Причем горные работы осуществлялись японскими бурильными установками с привлечением труда западноевропейских инженеров. А еще сторонники Ахмад Шаха Масуда в уезде Джарм в провинции Бадахшан добывали лазурит, тоже уходивший за границу. Ну и в местности Джарий-аб на него, для трат внутри Афганистана, работали местные серебряные рудники.