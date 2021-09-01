DOST İş трудоустроил 150 человек для Фонда YAŞAT

Центр DOST İş при Министерстве труда и социальной защиты населения с целью оказания Фондом YAŞAT дополнительной поддержки семьям шехидов и инвалидов войны обеспечил работой 150 человек.

В пресс-службе министерства haqqin.az сказали, что в рамках программы İşsizin DOST 150 социальных работников прикреплены к бакинским и региональным центрам ASAN xidmət. С каждым из принятых на работу 150 человек центр заключил трудовое соглашение.

В целом в рамках программы İşsizin DOST в данный момент оплачиваемой социальной работой в общественных местах обеспечены 56 тысяч человек.