Премьер Японии уходит. Одна из причин - Олимпиада

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не станет бороться за переизбрание лидером правящей партии. Это автоматически означает скорое окончание его премьерского срока.

Суга стал премьер-министром страны год назад, после того как его предшественник Синдзо Абэ ушел с поста по состоянию здоровья. Выборы нового лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) назначены на 29 сентября, он и займет премьерское кресло, передает BBC.

Решение Суги не стало ни для кого неожиданностью. Еще перед началом Олимпийских игр в Токио в июле этого года многие эксперты в комментариях BBC предсказывали такой поворот. Решение правительства Суги провести Игры, несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию и вопреки желанию большинства японцев, сильно ударило по рейтингам его партии и его лично.

В настоящий момент Япония переживает наихудшую ситуацию с COVID-19. Вакцинация населения проходит крайне медленными темпами. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.