Синоптики рассказали о погоде на субботу
Завтра, 4 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов тепла.
Завтра ночью и утром в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные. Днем в большинстве районов прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 28-32, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.