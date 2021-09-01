Путин надеется на восстановление отношений с Украиной: Чем раньше, тем лучше

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) он подчеркнул, что ожидает нормализации связей «чем раньше, тем лучше», передают российские СМИ.

Также Владимир Путин не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на ВЭФ в будущем, если тот приложит усилия для улучшения отношений между двумя странами.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», - сказал Путин, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на ВЭФ, если направит политику в сторону улучшения отношений с Россией, а также будет избран на следующий срок.