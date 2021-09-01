Пожар в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Солгуджа и Абрых Габалинского района был локализован.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в общей сложности к тушению пожара были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие силы Северо-Западного регионального центра и три вертолета авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

В настоящее время на территории проводятся мероприятия по охлаждению.