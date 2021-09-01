Казахстан не примет работавших на США афганцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «вопрос о принятии беженцев из Афганистана, которые работали с американской администрацией, не был решен положительно», передает Orda.kz.

«Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией на неопределенное количество времени, то ли 2 месяца, то ли 3 месяца, то ли полгода. Этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов, связанных и с суверенитетом Казахстана, а люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана были без соответствующих въездных виз», — заявил Токаев на Восточном экономическом форуме-2021.

Также президент отметил, что «сама логистика не позволяла решить данный вопрос положительно».