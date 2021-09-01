Путин заявил об угрозе для России из-за ситуации в Афганистане

Последние события в Афганистане несут угрозу соседним с Россией странам Азии, а значит и самой Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В случае дезинтеграции в Афганистане не с кем будет разговаривать, и «Исламское движение Узбекистана», и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана, и все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений, свободное передвижение фактически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности», – сказал Путин, передает ТАСС.

Глава российского государства призвал объединяться для решения вопроса Афганистана, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика.

Он также выразил мнение, что России надо исходить из реалий, что талибы контролируют почти весь Афганистан: «Сейчас реалии таковы, что движение «Талибан» контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих туда на север территорий небольших территорий, но, тем не менее, прилегающих к Таджикистану... Если это так, то мы должны исходить из реалий».