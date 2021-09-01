Натик Гусейнзаде, отдел информации 15:05

Активная борьба государства с импортной монополией позволила среднему и малому бизнесу в Азербайджане облеченно вздохнуть, но одержать полную победу над монополистами, увы, пока не удается. Напротив, в некоторых сферах возникают все новые острые проблемы. Вот только на этот раз монополию создают сами предприниматели. В частности, это касается импорта в страну такого популярного фрукта, как бананы.

Как удалось узнать haqqin.az, крупные местные компании, занимающиеся импортом бананов в Азербайджан, выдвигают перед мелкими фирмами абсолютно незаконное требование – сократить ввоз. В противном случае они угрожают искусственным понижением цен на бананы, чтобы тем самым вынудить небольшие фирмы работать в убыток, а затем и вовсе вытеснить их с рынка. Об этом haqqin.az рассказали в компании AZ.FRUT.COMPANY, занимающейся ввозом бананов в Азербайджан. Руководство фирмы, столкнувшейся с атакой монополистов, просит помощи у главы государства и Антимонопольной службы при Министерстве экономики. Как бананы себестоимостью в 30 манатов продаются за 23 маната? Большинство стран мира, в том числе и Азербайджан, завозят бананы из Эквадора. Эта южноамериканская страна считается основной оптовой банановой базой в мире. Товар из Эквадора морским путем прибывает в грузинские порты Батуми и Поти, а оттуда наземным транспортом доставляется в Азербайджан. Согласно цифрам, предоставленным AZ.FRUT.COMPANY, себестоимость одной коробки бананов (20 кг) после покупки в Эквадоре, транспортировки и таможенных формальностей в лучшем случае равна 27 манатам. Импорт одного контейнера (1400 коробок) эквадорских бананов обходится в 14500 долларов (9300 – цена товара, 5200 – транспортные расходы), то есть в 24650 манатов. Добавим сюда таможенные сборы – в среднем еще 11300 манатов. К слову, в компании отметили, что на таможне сейчас не возникает никаких проблем, все происходит открыто и прозрачно. Итак, после всех затрат себестоимость контейнера с бананами равна 36 тысячам манатов, одной 20-килограммовой коробки – 30 манатам, а, следовательно, 1 кг бананов – 1,5 маната. Учтем также расходы компании – хранение, транспорт, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников, а также маржу прибыли. Это еще дополнительно 2 маната на каждую коробку, которая продается магазинам за 32 маната (1 кг = 1,6 маната). Объекты розничной продажи в свою очередь делают наценку в 12-15 процентов и продают килограмм бананов за 1,8-1,95 маната. Так должно быть в нормальной конкурентной среде. Однако сейчас бананы в магазинах стоят 1,5-1,7 маната. Это результат игр по искусственному занижению цен, устроенных крупными импортерами. Бананы, себестоимость которых составляет 30 манатов, продаются магазинам за 27, а иногда и за 23-24 маната. В маленьких компаниях утверждают, что такое давление на них продолжается последние 4-5 месяцев, а очередное сильное удешевление товара началось в конце июля.

Читатели скажут: банановые компании грызутся друг с другом, а цены падают. Это ж хорошо! Но не все так просто. Позднее крупные компании, как это обычно бывает, взвинтят цены, чтобы компенсировать свои потери. Чаще всего это происходит зимой, когда в Азербайджане ощущается дефицит фруктов и бананы становятся бесспорными лидерами фруктового рынка. Поэтому перед Новым годом и Новруз байрамы коробка бананов стоит 65-72 маната, а цена за килограмм доходит до 3,5 маната. Хотя если бы была здоровая конкуренция, то цена бананов в течение года не превышала бы отметку в 2,2 маната. Из-за низких цен, установленных крупными игроками, мелкие фирмы также вынуждены продавать свой товар по дешевке. Они терпят крупные убытки, теряя ежемесячно по 60-80 тысяч манатов. Два монополиста и мелкие компании На сегодняшний день бананы в Азербайджан ввозят пять компаний. Помимо AZ.FRUT.COMPANY, это также Sitrus Store, Amofrade, NeroHold и Elfruit. Крупнейшими считаются Sitrus Store и Amofrade. Из 49 контейнеров, еженедельно ввозимых в страну, 34-35 принадлежат этим двум компаниям. Тем самым они контролируют 70-75 процентов рынка. AZ.FRUT.COMPANY, которая начала заниматься импортом бананов два года назад после реформ в таможенной сфере и ликвидации импортной монополии, каждую неделю импортирует шесть контейнеров. Другие компании привозят еще меньше. Как сообщили haqqin.az в AZ.FRUT.COMPANY, именно Sitrus Store и Amofrade занимаются искусственным понижением цен. В самой AZ.FRUT.COMPANY утверждают, что уделяют особое внимание качеству привозимых бананов, а потому вполне конкурентны на рынке, если эта конкуренция будет честной. «У нас контракты с плантациями, на которых растут самые качественные бананы, - отмечают в компании. - В Эквадоре мы уже стали брендом – на коробках указано наше название. Поэтому несмотря на то, что мы не так давно на банановом рынке, благодаря качественному товару и гибкой маркетинговой политике смогли привлечь внимание клиентов. В результате за два года наша компания значительно увеличила свою рыночную долю. Крупным компаниям это явно не понравилось, и они решили поставить нас на место, искусственно занизив цены, чтобы мы работали в убыток».

«Нельзя завозить в страну больше трех контейнеров бананов!» Еще одна проблема, которая исходит от крупных игроков, - ограничения на количество импортируемых бананов. Amofrade и Sitrus Store выдвигают ультиматум маленьким фирмам, чтобы те сократили поставки. В противном случае грозятся спустить цены еще ниже. «Наша компания каждую неделю привозит шесть контейнеров, - жалуются в AZ.FRUT.COMPANY. – А нам говорят, что мы не должны привозить больше трех. Хотя свою долю крупные импортеры не сокращают. Монополисты угрожают штрафом в 10 тысяч манатов за каждый дополнительный контейнер, при том что общая цена одного контейнера – 36 тысяч. Естественно, мы не принимаем таких условий. В то время, когда банановый рынок активно развивается, снижение импорта будет означать добровольную сдачу собственных позиций. Мы уже не говорим о том, что ставить подобные условия попросту незаконно и за это можно привлечь к ответственности. Фактически эти компании бросают вызов реформам, проводимым под руководством главы государства против монополий. Мы и другие компании просим помощи у президента страны Ильхама Алиева, а также у соответствующих структур – Антимонопольной службы при Министерстве экономики, Государственной налоговой службы и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Благодаря реформам главы государства импортная монополия была ликвидирована. Но сейчас некоторые пытаются вновь монополизировать эту сферу и выжить с рынка малых предпринимателей. Нужно, чтобы госструктуры воспрепятствовали искусственному изменению цен». Примерно такая же ситуация возникла в 2016 году. Тогда цена за коробку бананов была искусственно снижена до 25 манатов, и некоторые компании вынуждены были уйти с рынка. А затем цены были взвинчены вновь. Сегодня, согласно официальной информации, средняя годовая цена за 1 кг бананов составляет 2,3-2,6 маната, а должна быть в районе 1,8–2,2. И ананасовый бизнес монополизирован Данный вопрос не ограничивается лишь банановым рынком. Проблемой стало привозить в Азербайджан и ананасы. Две компании полностью захватили рынок, и вклиниться кому-то еще практически невозможно. Как говорят в AZ.FRUT.COMPANY, после привезенных двух партий ананасов монополисты потребовали от компании приостановить импорт и покинуть рынок. Параллельно цены на ананасы заметно снизились. Коробка ананасов (8 штук) после учета всех расходов стоит 32 маната. Однако после того, как цены были снижены до 25 манатов, компания вынуждена была продавать ананасы на 2-3 маната дешевле и покинула рынок. В результате AZ.FRUT.COMPANY потерпела убыток в размере 10 тысяч манатов. После этого цены на ананасы были повышены. Они не должны превышать 4,5 маната, однако сейчас анансы продаются за 5,8 маната.