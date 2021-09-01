Минтруда рапортует: трудоустроены сотни участников войны

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в рамках программы совместного финансирования части заработной платы на социальной работе предоставило 932 гражданам направление на соответствующую работу.

Значительную часть из них составляют члены семей шехидов, участники и инвалиды войны. Среди тех, кто получил направление на работу, 312 человек уже подписали трудовые соглашения с работодателями и приступили к работе. В настоящее время продолжается процесс заключения договоров и с остальными лицами, получившими направления.

Разместившие вакансии в подсистему «Занятости» (“Məşğulluq”) работодатели, имеющие вакансии по определенным приоритетным сферам экономики, могут войти в программу посредством линка https://forms.gle/2kkhuMqDUHUuSjtB6 и оставить обращение. Часть заработной платы обеспеченных работой на основе данной программы финансируется Государственным агентством занятости.