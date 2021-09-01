Лавров рассказал о своих страхах и как избавляется от негатива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что боится высоты.

Когда одна из участниц просветительского марафона "Новое знание" спросила у российского министра, когда он в последний раз испытывал страх, глава МИД РФ ответил, что произошло это в четверг в Екатеринбурге на встрече с общественностью, которая проводилась в высотном здании "Русской медной компании", передает ТАСС.

"Я боюсь высоты, а меня подняли на 28-й этаж в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно. Честно об этом говорю", - сказал Лавров, иронично добавив, что больше никто его за последнее время не пугал.

Лавров также рассказал, что подавлять негативные эмоции, вызванные провокационными заявлениями зарубежных оппонентов, ему помогают произнесенные про себя те или иные выражения. "Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шепотом. Это помогает".