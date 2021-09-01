Азербайджан. Коронавирус. Излечилось больше, чем заболело

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 3 812 пациентов вылечились, 38 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 436 257 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 377 287 человек выздоровели, 5 760 пациентов клиник скончались. Лечение 53 210 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.