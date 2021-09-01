США оставят «Талибан» без золотовалютных резервов
Администрация президента США Джо Байдена отказалась открыть «Талибану» доступ к афганским государственным золотовалютным и инвестиционным резервам. Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты оставят Афганистан без миллиардов долларов, несмотря на давление со стороны гуманитарных групп, заявляющих, что это приведет к полному развалу афганской экономики. «Сохраняя свою приверженность афганскому народу, мы не снизили санкционное давление на лидеров "Талибана" или существенные ограничения на их доступ к международной финансовой системе», — отметили в Минфине США.
Большая часть активов Центробанка Афганистана в размере 10 миллиардов долларов находится за границей.