"Договоренности сейчас успешно реализуются с участием и нашего министерства, и министерства обороны, и нашего экономического блока, который обеспечивает переговоры по разблокированию всех коммуникаций и экономических связей в этом регионе", - добавил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прекращение огня в Нагорном Карабах е при посредничестве Москвы одним из "успешных кейсов" российской дипломатии.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, выступая с лекцией о современной дипломатии на марафоне «Новое Знание».

Лавров подчеркнул, что после окончания войны есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений.

Он добавил, что Россия готова самым активным образом поддержать их.