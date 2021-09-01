Вафа Алиева заявила о нехватке медсестер и фельдшеров в Баку

Несмотря на наличие в Азербайджане 11 медицинских колледжей, сохраняется достаточно большая потребность в среднем медицинском персонале. Об этом в ходе прямой трансляции на официальной странице Минздрава в соцсети «Инстаграм» заявила замдиректора Бакинского базового медицинского колледжа №2 Вафа Алиева.

По ее словам, потребность в среднем медицинском персонале наблюдается не только в регионах, но и в Баку.

«В различных частях Баку можно встретить объявления о курсах подготовки медработников, которые длятся от трех месяцев до года. Есть и месячные курсы. Пишут, что окончивших курсы обеспечивают сертификатом и работой. Призываю граждан не верить таким обещаниям. С подобными сертификатами они не смогут работать ни в государственных, ни в частных клиниках», - сказала она.