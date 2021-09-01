Минобразования и Прокуратура обнаружили еще три очага коррупции

Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве образования провело проверку и выявило нарушения в гянджинских профшколах № №1, 2, а также в Гянджинском профессиональном лицее № 3.

Как сообщили haqqin.az в Гянджинской городской прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что должностные лица образовательных учреждений с использованием служебного положения присвоили в Гянджинской профессиональной школе № 1 в общей сложности 34 тысячи манатов, в Гянджинской профессиональной школе № 2 в общей сложности 25 тысяч манатов, а в Гянджинском профессиональном лицее № 3 - в общей сложности 32 тысячи манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.