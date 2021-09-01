Haqqin.az удалось побеседовать с жителями села Зовал и узнать новые подробности о варваском преступлении. Стало известно, что Шаик Мамедов ранее был судим по обвинению в торговле наркотиками.

«Он освободился примерно 2-3 месяца назад. Это был его единственный ребенок. Мать ребенка - родом из Гусарского района. Они развелись из-за постоянных ссор», - сказал один из жителей села.

* * *