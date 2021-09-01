В Ленкорани отец обезглавил единственного 9-летнего сына шокирующее преступление+новость дополнена
Haqqin.az удалось побеседовать с жителями села Зовал и узнать новые подробности о варваском преступлении. Стало известно, что Шаик Мамедов ранее был судим по обвинению в торговле наркотиками.
«Он освободился примерно 2-3 месяца назад. Это был его единственный ребенок. Мать ребенка - родом из Гусарского района. Они развелись из-за постоянных ссор», - сказал один из жителей села.
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В Ленкоранском районе произошло шокировавшее всю страну варварское преступление: житель села Зовала, 42-летний Шаик Мамедов, обезглавил своего 9-летнего сына Вахида Мамедова на берегу реки Улум.
Затем он перерезал себе артерию и упал в реку. Предполагается, что инцидент произошел вчера, и оба тела были найдены сегодня в реке родственниками и переданы правоохранительным органам.
Ранее судимый Ш.Мамедов развелся со своей женой несколько лет назад. Мальчик остался жить с матерью. Но последние два месяца провел по настоянию отца вместе с ним. Сообщается, что ранее мужчина угрожал своей бывшей жене убить себя и ребенка.