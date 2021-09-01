Акция протеста афганских женщин у Президентского дворца: «Права женщин и мужчин равны!»
В столице Афганистана Кабуле прошла акция протеста с требованием защиты прав женщин.
Как сообщает Анадолу, группа афганских женщин собралась перед зданием Президентского дворца с плакатами «Права женщин и мужчин равны!», «Общество без женщин мертвое!»
Выступая от имени участников акции, Самир Хайирхав заявил, что одним из требований собравшихся является предоставление возможности женщинам участвовать в новом правительстве.
«Без женщин общество никогда не будет развиваться. Мы требуем выделить женщинам места в новом правительстве», - отметил Хайирхав.