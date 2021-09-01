Либерально-демократическая власть Никола Пашиняна продолжает репрессии не только в отношении внесистемной, но и парламентской оппозиции. При полном молчании и попустительстве международных организаций и правительств Запада армянская власть добивает депутата в застенках. Депутат от оппозиционной фракции «Армения» - экс-директор МЦ «Измирлян» профессор Армен Чарчян 24 августа перенес в тюрьме острый инфаркт, который имеет свойство повторяться.

Армен Чарчян, несмотря на проблемы со здоровьем, переведен обратно в уголовно-исполнительное учреждение. Об этом сообщает Yerevan.Today.